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    • Yaşam
    • 04.05.2023 05:01
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    • 04.05.2023 05:43
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    AFAD, Çanakkale Eceabat açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

    Son dakika... AFAD'dan gelen verilen göre Ege Denizi Saros Körfezi'nde, saat 04.50'de, 4.2 büyüklüğünde ve 18.31 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

    Çanakkale Eceabat açıklarında deprem

    Ege Denizi'nde Saros Körfezi yakınlarında Çanakkale açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.50'de merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 18.31 km derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerde hissedildi.

    OLUMSUZLUK YAŞANMADI
    Öte yandan, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı deprem, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 16.82 kilometre uzaklığında meydana geldi.

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    Emlak Konut
    Haberler Yaşam AFAD, Çanakkale Eceabat açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
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