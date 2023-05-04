Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Almanya'da yaşayan gurbetçi Afyon'daki evini kiralarken mülakatla seçeceğini belirtti!

    Almanya’da yaşayan gurbetçi Afyon’daki evini kiralamak istedi. Bir internet sitesine ilan verdi. Yeni kiracısını mülakatla seçeceğini belirtince herkes şoka girdi!

    Müla’kat’

    Gurbetçi T.O., Afyonkarahisar'daki Gazi Mahallesi'nde bulunan evini kiraya vermek için düğmeye bastı. İnternette popüler olan bir sitede ilana çıkardı. 3 katlı binanın 2. katındaki sıfır dairesini 5 bin 500 TL'den kiralayacağını açıkladı. İlanın açıklama kısmına ise "Binanın arka katında bulunuyor ve arka cepheye bakıyor ve balkonu var. Kiracı mülakat sonucu belirlenecektir.

    Son başvuru kabul tarihi 30.04.2023'dür. Daire teslim tarihi 01.06.2023'dür" şeklinde yazı yazdı. Evi tutmak isteyenler verilen numara ile irtibat sağladı. Ev hakkında ön bilgi almak isteyenler ise evin sahibinin bir akrabası ile ön görüşme yapıp mülakata alındı. İsmini vermek istemeyen akrabası ise mülakatın genelde ekonomik duruma ilişkin sorulardan oluştuğunu ve başvuruların alındığını vurguladı. Muhtar Mehmet Yalçınkaya ise duruma şaşırdı. Şu ifadeleri kullandı:


    İlk defa böyle bir şey duydum. Merak edip geldim hangi evmiş diye. Çok şaşırdım. Ne soracaklarmış genel kültür sorusu mu? Mülakat sonucunu da çok merak ediyorum, bu arkadaş kim ise ben de araştırayım. Bekleyelim görelim.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Emlak Konut
    Haberler Yaşam Almanya'da yaşayan gurbetçi Afyon'daki evini kiralarken mülakatla seçeceğini belirtti!
        loading
        SON DAKİKA