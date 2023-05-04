Almanya'da yaşayan gurbetçi Afyon'daki evini kiralarken mülakatla seçeceğini belirtti!

Gurbetçi T.O., Afyonkarahisar'daki Gazi Mahallesi'nde bulunan evini kiraya vermek için düğmeye bastı. İnternette popüler olan bir sitede ilana çıkardı. 3 katlı binanın 2. katındaki sıfır dairesini 5 bin 500 TL'den kiralayacağını açıkladı. İlanın açıklama kısmına ise "Binanın arka katında bulunuyor ve arka cepheye bakıyor ve balkonu var. Kiracı mülakat sonucu belirlenecektir.

Son başvuru kabul tarihi 30.04.2023'dür. Daire teslim tarihi 01.06.2023'dür" şeklinde yazı yazdı. Evi tutmak isteyenler verilen numara ile irtibat sağladı. Ev hakkında ön bilgi almak isteyenler ise evin sahibinin bir akrabası ile ön görüşme yapıp mülakata alındı. İsmini vermek istemeyen akrabası ise mülakatın genelde ekonomik duruma ilişkin sorulardan oluştuğunu ve başvuruların alındığını vurguladı. Muhtar Mehmet Yalçınkaya ise duruma şaşırdı. Şu ifadeleri kullandı: