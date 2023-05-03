Putin'e suikast girişimi! Putin kimdir, kaç yaşında? Son dakika Putin KREMLİN İHA SALDIRISINI kim düzenledi, yapan kişi tutuklandı mı?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ise suikast girişiminin ardından Devlet Başkanı Putin'in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını kaydetti. Rus sosyal medya platformlarında dolaşn videolarda ise duvarlarla çevrili ana Kremlin Sarayı'nın arkasından yükselen duman görüldü. Diğer taraftan, iddia Kremlin tarafından ortaya atıldı ve Rus haber ajansları son dakika olarak geçti.