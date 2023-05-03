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    • Yaşam
    • 03.05.2023 15:30
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    • 03.05.2023 15:42
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    Putin'e suikast girişimi! Putin kimdir, kaç yaşında? Son dakika Putin KREMLİN İHA SALDIRISINI kim düzenledi, yapan kişi tutuklandı mı?

    Rusya, Kremlin'e insansız hava araçları (İHA) ile saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu. Bu açıklamanın ardından konuyla ilgili birçok detay merak edildi. Peki, Putin kimdir kaç yaşında? Putin suikast girişimi son durum ne? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Putin’e suikast girişimi! Saldırıyı kim düzenledi?

    Rusya Ukrayna'yı, Kremlin'e gece boyunca insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırarak Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenlemekle suçladı.

    PUTİN'E SUİKAST GİRİŞİMİ

    Rusya Ukrayna'yı, Kremlin'e gece boyunca insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırarak Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenlemekle suçladı. Kremlin, saldırıyı "planlı bir terör eylemi olarak" değerlendirdiğini açıkladı.

    İddia edilen saldırıda iki insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı ve bunların Rus savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    PUTİN, SALDIRILAR ESNASINDA KREMLİN'DE DEĞİLDİ

    Bununla birlikte Kremlin, Putin'in saldırılar esnasında Kremlin'de olmadığını ve Moskova dışında yer alan Novo Ogaryova'da çalıştığını bildirdi. Bölgedeki binaların hiçbirinin zarar görmediği ifade edildi. Rusya'dan yapılan açıklamada, "Ukrayna, Kremlin'e 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi. İHA'lar etkisiz hale getirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zarar görmedi. Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz. Rusya, uygun gördüğü yerde ve zamanda önlemler alacaktır." denildi.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ise suikast girişiminin ardından Devlet Başkanı Putin'in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını kaydetti. Rus sosyal medya platformlarında dolaşn videolarda ise duvarlarla çevrili ana Kremlin Sarayı'nın arkasından yükselen duman görüldü. Diğer taraftan, iddia Kremlin tarafından ortaya atıldı ve Rus haber ajansları son dakika olarak geçti.
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        Haberler Yaşam Putin'e suikast girişimi! Putin kimdir, kaç yaşında? Son dakika Putin KREMLİN İHA SALDIRISINI kim düzenledi, yapan kişi tutuklandı mı?
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