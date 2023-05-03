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    • Yaşam
    • 03.05.2023 18:36
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    • 03.05.2023 18:36
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    Konya'da feci kaza! 5 ölü 2 yaralı

    Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari araçla, otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Konya’da feci kaza! 5 ölü 2 yaralı

    Kaza, saat 15.30 sıralarında Karapınar- Reşadiye Mahallesi yolu Sekizli mevkisinde meydana geldi. Alışveriş için ailesiyle birlikte ilçe merkezine giden Ergün Ata (49) yönetimindeki 42 JF 252 plakalı otomobil ile tarlaya gitmek için yola çıkan İbrahim Baştürk yönetimindeki 42 DY 762 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

    Kazada otomobil sürücüsü Ergün Ata ile eşi Hatice Ata (49) ve torunları Bekir ve Naciye Öğür ile hafif ticari araçta sürücüsü ile aynı adı taşıyan dedesi İbrahim Baştürk yaşamını yitirdi.

    İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan Ergün Ata'nın kızı Hayriye Ata (22) ile sürücü İbrahim Baştürk, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 5 kişinin cenazeleri ise aynı hastanenin morguna kondu.

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    Haberler Yaşam Konya'da feci kaza! 5 ölü 2 yaralı
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