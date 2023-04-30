Yangın yeri: Rönesans Apartmanı doktor anne ile oğluna mezar oldu!

Asrın felaketinin en acı simgesi Hatay'daki Rönesans Rezidans'tı. Şehrin en gözde yapılarından olan rezidans, depremde saniyeler içinde yıkıldı. Yalnızca 12 kişi sağ kurtarıldı! Yüzlerce kişi hala kayıptı... Onlar arasında Dr. Ceren Açıkalın ile oğlu Mert Alp Kuvandık da vardı. Binanın enkazı kaldırılmasına rağmen anne ile oğlu bir türlü bulunamadı. Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayşe Açıkalın Akpınar, şu ifadeleri kullandı: Afette 3 neslimi kaybettim. Babam, ablam ve yeğenim. Yeğenim bana çok güvenirdi. Enkaz altında belki de gelip onu kurtarmamı bekledi ancak yapamadım. Kendimi çok eksik ve yetersiz hissediyorum. Umarım çok acı çekmemişlerdir.
SPERMEN!
Hollanda'da Jonathan Jacob Meije, 2017'de 100'den fazla çocuk için sperm bağışı yaptı. Yasaklanmasına rağmen başka kliniklerle anlaşarak bağış yaptığı ve 550 çocuğun daha babası olduğu ortaya çıktı! Ortalık karıştı! Mahkeme, büyük çapta akrabalık bağı, bilmeden ensest evlilik ve genetik problemler yaratacağı gerekçesiyle Jonathan'ın ömür boyu sperm bağışında bulunmasını yasakladı.
ÖLDÜREN İHMAL
Osmaniye'de Nureddin Özoğlu (53), 14 Ocak'ta rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Burada ilaç karıştırılan serum takıldıktan sonra fenalaştı! Kurtarılamadı. Hukuk mücadelesi başlatan Songül Özoğlu doktorun eşine alerjisi bulunduğu bir ilacı yazdığını açıkladı. "Hukuki süreçte elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı. Hastane yönetimi ise iddiaları yalanladı.