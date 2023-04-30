Yangın yeri: Rönesans Apartmanı doktor anne ile oğluna mezar oldu!

Asrın felaketinin en acı simgesi Hatay'daki Rönesans Rezidans'tı. Şehrin en gözde yapılarından olan rezidans, depremde saniyeler içinde yıkıldı. Yalnızca 12 kişi sağ kurtarıldı! Yüzlerce kişi hala kayıptı... Onlar arasında Dr. Ceren Açıkalın ile oğlu Mert Alp Kuvandık da vardı. Binanın enkazı kaldırılmasına rağmen anne ile oğlu bir türlü bulunamadı. Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayşe Açıkalın Akpınar, şu ifadeleri kullandı: Afette 3 neslimi kaybettim. Babam, ablam ve yeğenim. Yeğenim bana çok güvenirdi. Enkaz altında belki de gelip onu kurtarmamı bekledi ancak yapamadım. Kendimi çok eksik ve yetersiz hissediyorum. Umarım çok acı çekmemişlerdir.