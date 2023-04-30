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    Yangın yeri: Rönesans Apartmanı doktor anne ile oğluna mezar oldu!

    DR. Ceren Açıkalın ile oğlu Mert Alp Kuvandık, 6 Şubat günü yıkılan Rönesans Rezidans’ın enkazında kaldı. Bir daha kendilerinden haber alınamadı. İşte sizler için derlediğimiz 30 Nisan tarihli yaşam haberleri...

    Yangın yeri

    Asrın felaketinin en acı simgesi Hatay'daki Rönesans Rezidans'tı. Şehrin en gözde yapılarından olan rezidans, depremde saniyeler içinde yıkıldı. Yalnızca 12 kişi sağ kurtarıldı! Yüzlerce kişi hala kayıptı... Onlar arasında Dr. Ceren Açıkalın ile oğlu Mert Alp Kuvandık da vardı. Binanın enkazı kaldırılmasına rağmen anne ile oğlu bir türlü bulunamadı. Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayşe Açıkalın Akpınar, şu ifadeleri kullandı: Afette 3 neslimi kaybettim. Babam, ablam ve yeğenim. Yeğenim bana çok güvenirdi. Enkaz altında belki de gelip onu kurtarmamı bekledi ancak yapamadım. Kendimi çok eksik ve yetersiz hissediyorum. Umarım çok acı çekmemişlerdir.


    SPERMEN!
    Hollanda'da Jonathan Jacob Meije, 2017'de 100'den fazla çocuk için sperm bağışı yaptı. Yasaklanmasına rağmen başka kliniklerle anlaşarak bağış yaptığı ve 550 çocuğun daha babası olduğu ortaya çıktı! Ortalık karıştı! Mahkeme, büyük çapta akrabalık bağı, bilmeden ensest evlilik ve genetik problemler yaratacağı gerekçesiyle Jonathan'ın ömür boyu sperm bağışında bulunmasını yasakladı.

    ÖLDÜREN İHMAL
    Osmaniye'de Nureddin Özoğlu (53), 14 Ocak'ta rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Burada ilaç karıştırılan serum takıldıktan sonra fenalaştı! Kurtarılamadı. Hukuk mücadelesi başlatan Songül Özoğlu doktorun eşine alerjisi bulunduğu bir ilacı yazdığını açıkladı. "Hukuki süreçte elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı. Hastane yönetimi ise iddiaları yalanladı.



        AH ÖĞRETMENİM
        Adana'da 6 Nisan'da yaşanan heyelanda Pınar Kılıç, Rahime Topak, Dilek Altıparmak ve Ümmühan Dilbilir isimli öğretmenler hayatını kaybetti. Bölgede bir işletmeci, öğretmenlerin öğrencilerine kebap etkinliği yapma hayalini yerine getirdi. Etkinlikte öğretmenin ailesi ve öğrencilerinin gözyaşları bir an olsun dinmedi.

        TEMİZLİK YAPMAMAK BOŞANMA NEDENİ
        Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde boşanma davası açtı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı! Ev işlerine yardım etmeyen erkeği kusurlu saydı! Kararı değerlendiren Avukat Emir Akpınar, "Medeni Kanunu'na göre eşlerin birbirine yardımcı olması gerektiği kanuni bir zorunluluktur" ifadesini kullandı.


        ZEKA KÜPÜ ZEKA KÜPÜ
        ABD Uluslararası New Orleans Lisesi'nde son sınıf öğrencisi Dennis Barnes (16), aynı zamanda Southern Üniversitesi'ne de kaydını yaptırdı. Ders kredisi almaya başladı. Böylece bir ilki başardı. Liseden 24 Mayıs'ta mezun olacak genç için farklı kolej ve üniversitelerden gelen burs teklifleri ağızları açık bıraktı. Barnes'e 125 kabul ve 9 milyon dolardan fazla burs teklifi geldiği açıklandı.

            EVLERE ATEŞ DÜŞTÜ
            Mersin'in tarsus ilçesindeki otoyolda TIR'a çarpan araçta, 2 kişi hayatını kaybetti Otoyolun Damlama mevkiinde B.E yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden SD idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Derya Özdemir (19) ve Kadriye Düz (18) hayatını kaybederken, yaralanan sürücü B.E ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kızların Konya Ereğli'de yaşadıkları ve cenazelerinin Ereğli'de aile mezarlıklarında toprağa verileceği öğrenildi.



            AĞABEYİM İÇİN
            13 yaşındaki M.A.Y.Ç., geçen yıl ağabeyi Mazlum Ç.'ye pompalı tüfekle ateş açarak bacaklarından yaralanmasına neden olan Mustafa Dalga (20) ile karşılaştı. 7 ay önce yaşanan olayla ilgili tartışan küçük çocuk bir anda cebindeki bıçağı çıkararak Dalga'yı bıçaklamaya başladı. Sırtından, göğsünden ve koltuk altından yaralanan genç hayatını kaybetti. (Furkan NEHRİ)



            OYA'YA NE OLDU
            Kütahya'da yaşayan 17 yaşındaki Oya Şahin'in yakınları, genç kıza ulaşamadı. Soluğu Zafertepe Mahallesi'ndeki evinde aldı. İçeri girenler Oya'nın hareketsiz şekilde yattığını görünce şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cenazesi ölüm sebebinin belirlenmesi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



                ÇİFTE İNFAZCI YAKALANDI
                nceki gün park halindeki otomobilde Halil Kış (32) ve Reşat Serhat Urun (33), kanlar içinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gençlerin öldüğünü tespit etti. Olayın cinayet sonucunda meydana geldiği belirlendi. Şüpheli A.U.'nun (29) İstanbul'dan Ordu'nun İkizce ilçesi geldiği öğrenildi. A.U. jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Katil, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.



                KİRACININ İNTİKAMI
                Ocak 2021'de villasını eşyalı şekilde T.G,'ye kiralayan H.Ö. (81), ilk yıl kirayı peşin aldı. İkinci yıl ise 20 bin lirası eksik ödeme aldı. Ev sahibi, ödemeyi tamamlamayan kiracısının tahliyesi talebiyle dava açtı. Tahliyesine karar verilen T.G, eşyaları kırıp döktü, ortalığı savaş alanına çevirdi, onlarca hayvan pisliği bıraktı. Ev sahibi, şikâyette bulundu. H.Ö, kiracısı ve ikamet eden yeğenlerinin 'Mala zarar verme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Soruşturma başlatıldı. (Deniz YUSUFOĞLU)



                KAR BEYAZ YAYLALAR
                Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Nisan ayının sonlarında mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan yaylalara kar yağdı. Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'in bin 500 metre rakımın üzerindeki yaylalarında gece saatlerinde kar yağışı başladı. Trabzon'un Düzköy ve Akçaabat ilçelerine bağlı bin 880 rakımdaki Honefter, Kayabaşı, Beypınarı, Haçka, Kadırga ve Yaylalı yaylarında yağan kar sonrası etraf beyaza büründü. Kar kalınlığının 30 cm'yi bulduğu yaylalarda vatandaşlar karın keyfini çıkardı. (Özgür ÖZDEMİR)


                DÜNYADAKİ ALTINLAR NEREYE SIĞAR
                ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, bugüne dek dünyada 244 bin ton altın bulunduğunu açıkladı. Tüm altınların 23x23 metrelik bir kübe sığabileceğini belirten yetkililer, "İşte altın bunun için değerli" dedi.

                BBC İLGİNÇ BİR HABERE İMZA ATTI!
                Iraklı Hüseyin Calud, oğlu Ali'nin yaşadığı petrol yatağı çevresindeki topluluklarda kanserin "grip kadar yaygın olduğunu" söyledi. "BP'nin petrol yataklarının olduğu her yerde, kanser hastaları var" dedi.

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                14 Mayıs destanına adım adım
                Haberler Yaşam Yangın yeri: Rönesans Apartmanı doktor anne ile oğluna mezar oldu!
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