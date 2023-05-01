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    • Haberler
    • 01.05.2023 09:01
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    • 01.05.2023 09:01
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    1 MAYIS 2023 Bugün BANKALAR açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs 2023 Pazartesi kamu bankaları, özel bankalar, PTT, NOTER açık olacak mı?

    1 Mayıs bankalar açık mı sorusu bankada işi olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta başında para çekmek ve göndermek gibi bankacılık işlemleri olanlar arama motorlarına yöneldi. Peki, 1 Mayıs bankalar açık olacak mı? 1 Mayıs günü bankalar kapalı mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    1 Mayıs 2023 bankalar açık mı?

    1 Mayıs'ta bankalar açık mı sorusu en merak edilenler arasında yer aldı. Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Pazartesi gününe denk geleceği için bankacılık işlemleri olan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

    PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

    1 Mayıs 2023 İşçi Bayramı resmi tatili nedeniyle pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacaklar. Yani pazartesi günü banka şubelerinden işlem yapılamayacak. Ancak ATM'ler ve mobil bankacılık üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek.

    1 MAYIS'TA PTT AÇIK MI?

    Pazartesi günü bankaların şubeleri kapalı olacak ancak mobil uygulamalar, internet bankacılığı ve ATM'ler üzerinden işlemler yapılabilecek. Aynı şekilde bankalar gibi noterler, PTT'ler, kargolar ve diğer birçok resmi kurum da pazartesi günü 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatili nedeniyle hizmet vermeyecekler. Yani Cuma günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamayan kişiler 2 Mayıs 2023 Salı gününü beklemek zorunda kalacaklar.

        1 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?

        1 Mayıs'ın resmi tatil olması ve noter gibi kurumların resmi kurum niteliğinde çalışması dolayısıyla işlemler bir sonraki iş günü olan Salı günü görülecek.

        1 MAYIS PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

        1 Mayıs 2023 Pazartesi günü İşçi Bayramı dolayısıyla Resmi tatil sayıldığından bankalar hizmet vermeyecek. Şubeler yerine online bankacılık işlemleri kullanılacak.

        EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

        Tatil sırasında yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba ilk işlem günü olan 2 Mayıs Salı günü işleme alınacak.
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        Haberler Haberler 1 MAYIS 2023 Bugün BANKALAR açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs 2023 Pazartesi kamu bankaları, özel bankalar, PTT, NOTER açık olacak mı?
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