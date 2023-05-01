1 MAYIS 2023 Bugün BANKALAR açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs 2023 Pazartesi kamu bankaları, özel bankalar, PTT, NOTER açık olacak mı?

1 MAYIS'TA PTT AÇIK MI?

Pazartesi günü bankaların şubeleri kapalı olacak ancak mobil uygulamalar, internet bankacılığı ve ATM'ler üzerinden işlemler yapılabilecek. Aynı şekilde bankalar gibi noterler, PTT'ler, kargolar ve diğer birçok resmi kurum da pazartesi günü 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatili nedeniyle hizmet vermeyecekler. Yani Cuma günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamayan kişiler 2 Mayıs 2023 Salı gününü beklemek zorunda kalacaklar.