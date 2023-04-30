Elimize sağlık: Küçük Ariana Türk hekimlerin elinden şifa buldu!

'HEPSİNE MINNETTARIM'

6 ay önce Çocuk Hematolojisi Uzmanları Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek ve Prof. Dr. Vedat Uygun tarafından tedaviye alınan minik bebeğe, babasından ilik nakli yapıldı. Hızla iyileşmeye başlayan Ariana, ailesine büyük mutluluk yaşattı. Anne Noeline Nanyondo, "İlk kez geldiğimiz Antalya'ya asla unutmayacağım. Doktorlara minnettarım" ifadesini kullandı.

Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Vedat Uygun ise Ariana'nın kemik iliği nakil süreciyle ilgili şu bilgileri paylaştı: Ariana süreci atlattı. Artık hastalığı yok. Bölümümüzün de maskotu oldu. Herkes onu kucaklayıp öpmek istiyor ama bu enfeksiyon açısından sıkıntılı tabi. Ariana şu anda gayet iyi. Yakında da ülkesine dönecek.



UgandalI Ariana, orak hücre anemisi hastalığına yakalandı. İyileşmesi için ilik nakli şarttı! Ailesi, soluğu Antalya'da aldı. Hemen tedaviye başlandı! 6 ay önce babasından yapılan nakille hayata sarıldı. Gülümsemesi, yürekleri ısıttı...