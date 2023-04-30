Elimize sağlık: Küçük Ariana Türk hekimlerin elinden şifa buldu!

Türk hekimleri yine destan yazdı. Ugandalı bebek, ülkemizde yapılan nakille hayata sarıldı. Uganda'nın başkenti Kampala'da yaşayan Noeline Nanyondo (30) ile John Basooma (30) çifti, geçtiğimiz yıl üçüncü çocukları Ariana'yı kucağına aldı.
Ancak bebekte uzun süre kaşıntı ve kızarıklık şikayeti başladı! Yapılan kontrollerde, orak hücre anemisi hastası olduğu anlaşıldı. İyileşmesi için kemik iliği nakli olması şarttı! Hemen tedavi arayışına başlandı. İlk olarak Hindistan'da karar kılındı. Ancak aile, arkadaşlarının önerisiyle soluğu Antalya'da aldı.
'HEPSİNE MINNETTARIM'
6 ay önce Çocuk Hematolojisi Uzmanları Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek ve Prof. Dr. Vedat Uygun tarafından tedaviye alınan minik bebeğe, babasından ilik nakli yapıldı. Hızla iyileşmeye başlayan Ariana, ailesine büyük mutluluk yaşattı. Anne Noeline Nanyondo, "İlk kez geldiğimiz Antalya'ya asla unutmayacağım. Doktorlara minnettarım" ifadesini kullandı.
Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Vedat Uygun ise Ariana'nın kemik iliği nakil süreciyle ilgili şu bilgileri paylaştı: Ariana süreci atlattı. Artık hastalığı yok. Bölümümüzün de maskotu oldu. Herkes onu kucaklayıp öpmek istiyor ama bu enfeksiyon açısından sıkıntılı tabi. Ariana şu anda gayet iyi. Yakında da ülkesine dönecek.
UgandalI Ariana, orak hücre anemisi hastalığına yakalandı. İyileşmesi için ilik nakli şarttı! Ailesi, soluğu Antalya'da aldı. Hemen tedaviye başlandı! 6 ay önce babasından yapılan nakille hayata sarıldı. Gülümsemesi, yürekleri ısıttı...