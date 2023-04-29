İzmir'deki lüks sitede korkunç yangın! Sabahın ilk ışıklarında ortaya çıkan manzara dehşete düşürdü

Dehşet, Narlıdere İlçesi Yenikale Mahallesi'ndeki lüks sitede yaşandı. Önceki gün saat 22:00 sıralarında 4 bloklu sitedeki 40 dairenin bulunduğu 8 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı.
Site yöneticisi yangının çıkmasıyla beraber tüm site sakinlerini tahliye etmeyi başardı. Bu sayede acı bir olay yaşanmadı. Dumandan etkilenen 5 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Peki saatlerce söndürülemeyen bu faciaya ne yol açmıştı. İşte savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.
İlk belirlemelere göre binadaki yangın söndürme sisteminin devreye girmediği anlaşıldı. Ayrıca binada sitede doğalgazın bulunmadığı, jeotermal ısıtmanın kullanıldığı saptandı. Facianın büyümemesini ise bir misafirin dikkati sağladı.
Site yönetimi işletme müdürü Ertan İlbeyli şu açıklamayı yaptı: Tesadüfen dün akşam daire sakinlerimize gelen bir öğretmenimizin çıkışı esnasında dumanı hissederek güvenliğimize bildirmesi ve otomatik algılama sistemi zarar gördüğü için alarm olarak güvenlik merkezimize bilgi düşmesiyle anında müdahale edildi.
Yangının ardından 8 katlı blok büyük ölçüde hasar gördü, daireler kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, evlerinin durumunu merak eden site sakinleri çalışmaları takip ederken, bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.
CAYIR CAYIR YANIYORDUK
Sitedeki diğer bloklarda yaşayan vatandaşlar ise gece yaşanan korku dolu anları anlattı.
Bora Özdemir: Cephedeki kuru ahşaplar cayır cayır yandı. Hayatta kaldığımıza inanamıyorum.
Yeter Karakuzulu: Herkes 'Kurtarın bizi' diyorlardı. Çok korktuk.
Bahadır Alev: Binanın içerisinde hava akışı çok yoğun. Bu yüzden yangın çok hızlı yayıldı! CEYHAN TORLAK