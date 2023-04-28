Türkiye'nin en zengin 5. ismi İpek Kıraç ABD'de satışa çıkardığı yatlarla sayısız gencin okumasına destek verdi!

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, 1984'te dünyaya geldi. Ailesi tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu'na terk edildi. 4 aylıkken Suna-İnan Kıraç çifti tarafından evlat edinildi. Koç Ailesi'ne girdi. 2002'de Koç Lisesi'ni, 2007'de ise Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü bitirdi. Bugün Türkiye'nin 5. zengini olan Kıraç, film gibi hikayesiyle dikkat çekti. Şimdi de lüks tekne imalat şirketiyle tüm dünyanın gündemindeydi.



Sirena 48 isimli yatı, ABD'de düzenlenen Palm Beach International Boat Show'da çok beğenildi. Şimdiye kadar 17 adet satılan yatın maliyetinin 2 milyon dolar olduğu belirtildi. İpek Kıraç'ın bu satıştan elde edilen gelirin bir kısmını annesi Suna Kıraç için kurduğu 'Suna'nın Kızları' derneğine bağışladığı öğrenildi. Kıraç, bu sayede kız çocuklarının okumasına destek verdiğini dile getirdi.

ACI GURBET

Gurbetten bu kez acı haber geldi. ABD'de yaşayan TIR şoförü Fatih Topbaş, iş için New Jersey'den Tennessee'e gitti. Tam araçtan yükleri indirdiği sırada göğsünde ağrı hissetti! Telefonla aradığı eşine 'Göğsüm çok ağrıyor' dedi. Eşinin birkaç önerisiyle kendisini iyi hisseden ve yola çıkan Topbaş yolda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesinin Türkiye'ye gönderileceği ve Konya'da defnedileceği belirtildi. Arkadaşları ise Topbaş'ın eşi ve oğluna destek olmak için yardım kampanyası düzenledi.



PRO'PES'ÖR

Dolandırıcılar, bir 'Alo' kadar yakındı! Şoke eden olayın adresi Bursa'ydı. Prof. Dr. Ahmet T., geçen yıl gelen telefonu yanıtladı! Kendisini MİT mensubu olarak tanıtan Levent Akçay'ın "Bankalardaki köstebekleri yakalamamız için bize yardım etmelisiniz" sözüne inandı! Şüphelinin yönlendirmesiyle bankadaki bin 979 adet cumhuriyet altını ile 400 bin Euro'sunu parkta bekleyen kişiye bıraktı! Durumu arkadaşlarına anlatması üzerine dolandırıldığını anladı! Soluğu karakolda aldı. Yapılan kontrollerde, çete üyesi A.L. (38) ile 6 kişi yakalandı. Ancak altınlar ve 400 bin Euro'ya ulaşılamadı. Şüphelilerin hepsi tutuklandı.