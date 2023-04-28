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    Türkiye'nin en zengin 5. ismi İpek Kıraç ABD'de satışa çıkardığı yatlarla sayısız gencin okumasına destek verdi!

    İpek Kıraç, Türkiye’nin en zengin 5. ismiydi. ABD’de satışa çıkardığı yatlarla sayısız gencin okumasına destek verdi. İşte sizler için derlediğimiz 28 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Örnek hayat

    Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, 1984'te dünyaya geldi. Ailesi tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu'na terk edildi. 4 aylıkken Suna-İnan Kıraç çifti tarafından evlat edinildi. Koç Ailesi'ne girdi. 2002'de Koç Lisesi'ni, 2007'de ise Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü bitirdi. Bugün Türkiye'nin 5. zengini olan Kıraç, film gibi hikayesiyle dikkat çekti. Şimdi de lüks tekne imalat şirketiyle tüm dünyanın gündemindeydi.

    Sirena 48 isimli yatı, ABD'de düzenlenen Palm Beach International Boat Show'da çok beğenildi. Şimdiye kadar 17 adet satılan yatın maliyetinin 2 milyon dolar olduğu belirtildi. İpek Kıraç'ın bu satıştan elde edilen gelirin bir kısmını annesi Suna Kıraç için kurduğu 'Suna'nın Kızları' derneğine bağışladığı öğrenildi. Kıraç, bu sayede kız çocuklarının okumasına destek verdiğini dile getirdi.

    ACI GURBET
    Gurbetten bu kez acı haber geldi. ABD'de yaşayan TIR şoförü Fatih Topbaş, iş için New Jersey'den Tennessee'e gitti. Tam araçtan yükleri indirdiği sırada göğsünde ağrı hissetti! Telefonla aradığı eşine 'Göğsüm çok ağrıyor' dedi. Eşinin birkaç önerisiyle kendisini iyi hisseden ve yola çıkan Topbaş yolda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesinin Türkiye'ye gönderileceği ve Konya'da defnedileceği belirtildi. Arkadaşları ise Topbaş'ın eşi ve oğluna destek olmak için yardım kampanyası düzenledi.

    PRO'PES'ÖR
    Dolandırıcılar, bir 'Alo' kadar yakındı! Şoke eden olayın adresi Bursa'ydı. Prof. Dr. Ahmet T., geçen yıl gelen telefonu yanıtladı! Kendisini MİT mensubu olarak tanıtan Levent Akçay'ın "Bankalardaki köstebekleri yakalamamız için bize yardım etmelisiniz" sözüne inandı! Şüphelinin yönlendirmesiyle bankadaki bin 979 adet cumhuriyet altını ile 400 bin Euro'sunu parkta bekleyen kişiye bıraktı! Durumu arkadaşlarına anlatması üzerine dolandırıldığını anladı! Soluğu karakolda aldı. Yapılan kontrollerde, çete üyesi A.L. (38) ile 6 kişi yakalandı. Ancak altınlar ve 400 bin Euro'ya ulaşılamadı. Şüphelilerin hepsi tutuklandı.

    MRNA SAV'AŞI'
    İngiliz milletvekili Andrew Bridgen, Coronavirüs aşıları için, "Soykırımdan bu yana en büyük suç" dedi. Bu açıklaması sonrası Bridgen, Muhafazakar Parti üyeliğinden gönderildi. Bu arada Londra'da salgına karşı mRNA bazlı aşı geliştiren BioNtech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin aleyhinde dava açılacağı iddia edildi.

    GURBETÇİNİN SEÇİMİ
    Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için yurt dışında oy verme işlemi dün başladı. 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işleminin 9 Mayıs'ta sona ereceği açıklandı... Temsilcilikler için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00-21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde de yerel saatle 09.00- 18.00 arasında oy kullanılacağı hatırlatıldı.

    Alman basını, seçimleri manşete taşıdı. Medya kuruluşları, yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşının oy kullanma hakkına sahip olduğunu yazdı. Haberlerde, "On binlerce Türk, kimin kazanacağı konusunda söz sahibi" ifadesini kullandı...

    EN ÇOK SEÇMEN SAYISI
    -Almanya: 1 milyon 501 bin 152

    -Franda: 397 bin 086

    -Hollanda: 286 bin 723

    -Belçika: 153 bin 443

    -KKTC: 140 bin 111

    -ABD: 134 bin 246

    -İngiltere: 127 bin 281

    -Brezilya: 581 (en az seçmen olan ülke)



        9.8 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 9 milyon 828 bin lira devretti. 5 bilenler 44 bin 481'er, 4 bilenler bin 29'ar, 3 bilenler 53'er, 2 bilenler 6'şar lira alacak.

        İKİ ŞEHİR İKİ VAHŞET
        Gaziantep'te yaşayan Ş.S. (33), eşi Sakine Solmaz'ın (28) dayısı Güngör Yıldız'la (34) ilişki yaşadığını öğrendi. Tartıştığı eşinin boğazını bıçakla kesti. Sakine Solmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Katil, durmak bilmedi. Bu kez Kahramanmaraş'a kaçarak dayısına bir akaryakıt istasyonunda pusu kurdu.

        Tabancayla kurşun yağdırdı. Kanlar içinde kalan Güngör Yıldız da yaşamını yitirdi. Çifte cinayetin ardından izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı Ş.S., polis ve jandarmanın 3 saat süren ortak operasyonuyla saklandığı Gaziantep'te yakalandı. Gözaltına alınan katil, tutuklandı.

        KANALDA FACİA
        Adana'da Celil Kaan Mankay (14), sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti. Çocuğun yüzme bilmediği, arkadaşlarına uyarak kanala girdiği belirlendi. Babası da 6 yıl önce kaybeden Celil'in annesi Sevgi Mankay, sinir krizi geçirdi: Pasta alacağım diyerek beni öptü gitti. Benim cennet kuşum gitti.

        BU NASIL ÖĞRENCİ!
        Şanlıurfa'da sigara içtiği için kendisini uyaran müdür yardımcısı ile tartışan lise öğrencisi İsa D., pompalı tüfek ile okulu bastı. Açtığı ateşte 1'i öğrenci, 3 kişi yaralandı, İsa D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        KU'SU'RLU HAREKET
        ABD'LI aile, tatil için İstanbul'a geldi. Nazar adlı oğulları lavabo açıcısını su sanıp içti. 10 gün ölümle pençeleşti. Mahkeme ailenin de kusurlu olduğunu belirtti. İtiraz üzerine bilirkişi inceledi: Suçlu otel yönetimi!

        BU ACIYA DAYANILMAZ
        ADIYAMAN'DA öğretmen Ferit Dayan, depremde eşi ve iki kızını kaybetti. Bunalıma girdi. Şimdi de kızı Asya'yı ağır yaralayıp intihar etti.

        DİYET HARE'KEDİ'
        İstanbul'da bir işhanında yaşayan 'Gürbüz' isimli obez kedi, 16 kiloya ulaştı. Özel diyete alındı.

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        Haberler Yaşam Türkiye'nin en zengin 5. ismi İpek Kıraç ABD'de satışa çıkardığı yatlarla sayısız gencin okumasına destek verdi!
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