Göz kanserine yakalanan Nartane Alkaya'nın iki çocuğu da kendisiyle aynı kaderi yaşadı!





6 YAŞINDA VATMAN OLDU

Bursa Gürsu'da yaşayan İsmail Akyıldız'ın (6) en büyük zevki hep trenler oldu. Yaşıtları gibi top ve oyuncak arabalarla oynamak yerine, annesine aldırdığı oyuncak treni odasına kurdurup, saatlerce onunla oynayan İsmail, bununla yetinmeyip neredeyse her gün annesiyle birlikte metro istasyonuna gidip, metroları izlemeye başladı.

Sık sık metroyla yolculuk yapıp, vatmanın oturduğu ilk kabine binen İsmail, yolculuk boyunca bir an olsun gözlerini vatmandan ayırmıyor. Büyüyünce vatman olmak isteyen İsmail'in bu arzusunu bir an önce gidermek isteyen anne Saadet Akyıldız da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 153 Çağrı Merkezi'ne bir mail atarak, oğlunun bu hayalini anlattı ve 23 Nisan'ı fırsat bilerek, oğlunun bir kez bile olsa vatman koltuğuna oturtulmasını istedi.

İLK TRENİMİZ KALKIYOR

Anne Saadet Akyıldız'ın mailini değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, küçük İsmail'in hayalini gerçekleştirmek için adeta seferber oldu. Metronun işletmeciliğini yapan Burulaş'la temasa geçilip, test pistinde İsmail için bir vagon hazırlatıldı ve küçük çocuk annesi ile birlikte Burulaş'a davet edildi. Tren süreceğini öğrenince sevinçten çılgına dönen küçük İsmail, gerçek bir vatman gibi gömleğini giydi, kravatını taktı ve büyük bir heyecanla trenin yanına geldi. Küçük İsmail, "Sayın yolcularımız ilk trenimiz kalkıyor" anonsuyla test pistinde metroyu sürdü.