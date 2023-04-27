Göz kanserine yakalanan Nartane Alkaya'nın iki çocuğu da kendisiyle aynı kaderi yaşadı!

Antalya'da Nartane Alkaya (37), göz kanseri türlerinden 'Retinoblastom' hastalığına yakalandı. Sağ gözünde görme kaybı yaşadı. Yaşamına bu şekilde devam eden Alkaya, 2007 yılında Y.D.'yi kucakladı.
Kısa süre sonra Y. de aynı hastalık ortaya çıktı. Y.D. 5 yıl süren tedavi sonrası sağlığına kavuşurken bu kez kardeşi I. aynı hastalığı yaşadı. Alkaya kardeşler tedavilerini başarıyla tamamlayıp hastalığı atlattı. Anneleriyle birlikte yeniden hayata sarıldı. Anne ve çocukları LÖSEV'de gönüllü çalışmaya başladı.
'KRİZ'TIANO RONALDO
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a gitti. 2.5 yıl için 200 milyon Euro'yu garantiledi. Ancak bu para ünlü yıldıza mutluluk getirmedi. Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez arasına kara kedi girdi.
Ayrılık gerçekleşirse Ronaldo'nun Georgina'ya 350 milyon Euro ödeyebileceği belirtildi. Bu para Ronaldo'nun servetinin yüzde 35'ine tekabül etmekdeydi. Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'in sürekli alışveriş yapmasından şikayet etti. Gazeteci Daniel Nascimento, Ronaldo'nun "Georgine sürekli para harcıyor. Başka bir şey yapmıyor. Sinirlerimi bozuyor" dediğini aktardı.
TARİHİ BAŞARI
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Hera Elmas, tarihi eserlerin korunması hakkında İngilizce olarak bir makale yazdı. Harvard'a yolladı. Okul yönetimi, İngilizce ve Kore'ceyi de bilen Elmas'ı "Yüksek lisans" programına tam burslu aldı. Elmas, "Anadolu toprakları geçmişten günümüze çok fazla uygarlığa ev sahipliği yaptı ve bu uygarlıklar çok çeşitli sanat eserleri bıraktı. Hepsi eşsiz birer sanat eseri. Harvard'a gidip döndükten sonra bu eserlerin korunması hakkında daha fazla çalışmak istiyorum" ifadesini kullandı.