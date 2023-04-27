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    Göz kanserine yakalanan Nartane Alkaya'nın iki çocuğu da kendisiyle aynı kaderi yaşadı!

    Nartane Alkaya adlı kadın göz kanserine yakalandı. İki çocuğu da kendisiyle aynı kaderi yaşadı. Hepsi de mucize eseri hayata sarıldı.İşte sizler için derlediğimiz 27 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Mucizeyi gördük!

    Antalya'da Nartane Alkaya (37), göz kanseri türlerinden 'Retinoblastom' hastalığına yakalandı. Sağ gözünde görme kaybı yaşadı. Yaşamına bu şekilde devam eden Alkaya, 2007 yılında Y.D.'yi kucakladı.

    Kısa süre sonra Y. de aynı hastalık ortaya çıktı. Y.D. 5 yıl süren tedavi sonrası sağlığına kavuşurken bu kez kardeşi I. aynı hastalığı yaşadı. Alkaya kardeşler tedavilerini başarıyla tamamlayıp hastalığı atlattı. Anneleriyle birlikte yeniden hayata sarıldı. Anne ve çocukları LÖSEV'de gönüllü çalışmaya başladı.



    'KRİZ'TIANO RONALDO
    Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a gitti. 2.5 yıl için 200 milyon Euro'yu garantiledi. Ancak bu para ünlü yıldıza mutluluk getirmedi. Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez arasına kara kedi girdi.

    Ayrılık gerçekleşirse Ronaldo'nun Georgina'ya 350 milyon Euro ödeyebileceği belirtildi. Bu para Ronaldo'nun servetinin yüzde 35'ine tekabül etmekdeydi. Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'in sürekli alışveriş yapmasından şikayet etti. Gazeteci Daniel Nascimento, Ronaldo'nun "Georgine sürekli para harcıyor. Başka bir şey yapmıyor. Sinirlerimi bozuyor" dediğini aktardı.

    TARİHİ BAŞARI
    Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Hera Elmas, tarihi eserlerin korunması hakkında İngilizce olarak bir makale yazdı. Harvard'a yolladı. Okul yönetimi, İngilizce ve Kore'ceyi de bilen Elmas'ı "Yüksek lisans" programına tam burslu aldı. Elmas, "Anadolu toprakları geçmişten günümüze çok fazla uygarlığa ev sahipliği yaptı ve bu uygarlıklar çok çeşitli sanat eserleri bıraktı. Hepsi eşsiz birer sanat eseri. Harvard'a gidip döndükten sonra bu eserlerin korunması hakkında daha fazla çalışmak istiyorum" ifadesini kullandı.



        MAHREM ANLAŞMA!
        İngiltere'de Galler Prensi William'ın "mahremiyetini ihlal etmekle" suçladığı The Sun'dan yüklü miktar para alarak şikayetinden vazgeçtiği iddiası ortaya atıldı. Bu anlaşmanın belgeleri, Prens Harry'nin, gazeteye açtığı davanın duruşmasında ortaya çıktı. Harry'nin avukatı David Sherborne, mahkemeye The Sun'ın bağlı olduğu News Group Newspapers (NGN) şirketinin kişilerle ilgili bilgileri yasa dışı yollardan elde ettiğine ilişkin iddiaların yer aldığı belgeleri de aktardı.

        KAHREDEN KAZA
        Mardin'de kamyonet kullanan M.Ç, önceki gece geri manevra yaptı. Bu sırada aracın arkasında olan kızı Zekiye Çelik'e (4) çarptı. Durumu fark eden baba, aracını durdurup yardıma koştu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde küçük kızın hayatını kaybettiği belirledi. M.Ç, gözaltına alındı.



        BELALI İSİM!
        Bolu'da yaşayan Salih Yıldırım (40), isim ve soyadının yaygın olması nedeniyle, hiç gitmediği İstanbul ve Antalya'da bazı adli olaylara 'tanık' olarak yazıldığını söyledi. Sık sık dilekçe verip yaşananlarla ilgisinin olmadığını kanıtlamak zorunda kaldığını belirtti. Yıldırım, "Bu isim yüzünden çok çektim. İsmimin başına ya da sonuna farklı bir isim daha ekleyeceğim. Adliyeye gelmekten sıkıldım" dedi.

            SIRT ÜSTÜ VAHŞET
            istanbul Gaziosmanpaşa'da sokaktan geçen Taner Akçay, boş bir arazide hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti. Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede cesedin Fatih Aykut'a (14) ait olduğu tespit edildi. Talihsiz çocuğun sırtında kurşun izlerinin bulunduğu anlaşıldı. Taner Akçay, "Arkadaşlar, arka taraftan seslerin geldiğini söylediler. Ölen kişinin yanında 3 kişi vardı. Çocuğun cesedi şişmiş vaziyetteydi. Daha önceden öldüğü belliydi" dedi. Polis, şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



            6 YAŞINDA VATMAN OLDU
            Bursa Gürsu'da yaşayan İsmail Akyıldız'ın (6) en büyük zevki hep trenler oldu. Yaşıtları gibi top ve oyuncak arabalarla oynamak yerine, annesine aldırdığı oyuncak treni odasına kurdurup, saatlerce onunla oynayan İsmail, bununla yetinmeyip neredeyse her gün annesiyle birlikte metro istasyonuna gidip, metroları izlemeye başladı.

            Sık sık metroyla yolculuk yapıp, vatmanın oturduğu ilk kabine binen İsmail, yolculuk boyunca bir an olsun gözlerini vatmandan ayırmıyor. Büyüyünce vatman olmak isteyen İsmail'in bu arzusunu bir an önce gidermek isteyen anne Saadet Akyıldız da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 153 Çağrı Merkezi'ne bir mail atarak, oğlunun bu hayalini anlattı ve 23 Nisan'ı fırsat bilerek, oğlunun bir kez bile olsa vatman koltuğuna oturtulmasını istedi.

            İLK TRENİMİZ KALKIYOR
            Anne Saadet Akyıldız'ın mailini değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, küçük İsmail'in hayalini gerçekleştirmek için adeta seferber oldu. Metronun işletmeciliğini yapan Burulaş'la temasa geçilip, test pistinde İsmail için bir vagon hazırlatıldı ve küçük çocuk annesi ile birlikte Burulaş'a davet edildi. Tren süreceğini öğrenince sevinçten çılgına dönen küçük İsmail, gerçek bir vatman gibi gömleğini giydi, kravatını taktı ve büyük bir heyecanla trenin yanına geldi. Küçük İsmail, "Sayın yolcularımız ilk trenimiz kalkıyor" anonsuyla test pistinde metroyu sürdü.

            YAŞASIN ÖZGÜRLÜK!
            Ordu'da Özgür Öztürk (30), trafik kazası geçirdi. Beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, "Organları bağışlansın" dedi. Ciğeri Antalya'ya, korneası Samsun'a, böbrekleri Erzurum'a gönderildi. 4 kişiye hayat verdi.

            YILDRAM!
            Bolu'da Salih Yıldırım, "İsmimden çok var. Adım sürekli davalara karışıyor" dedi. Değiştirmek istedi.

            'VAH'RİS
            Diyarbakır'da öğretmen Tuğba Parlak, varis için özel hastaneye gitti. Ameliyat edildi. Aynı gün evine gönderildi. Ancak fenalaşıp komaya girdi. Ne yazık ki can verdi.

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            Haberler Yaşam Göz kanserine yakalanan Nartane Alkaya'nın iki çocuğu da kendisiyle aynı kaderi yaşadı!
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