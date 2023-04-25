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    Kuş uçtu! Sosyal medyada tanıştığı kadın hayatını kararttı!

    Aksaray’da yaşayan Doğan Daşkın, kendisinden 16 yaş küçük Fatma Şirin’le sosyal medyada tanıştı. Aşk kısa sürdü ve Şirin, sevgilisinin kuzularını, muhabbet kuşlarını ve porselenlerini alıp kaçtı.

    Kuş uçtu!

    ATV'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine inanılmaz bir olayı gündeme taşıdı... Müge Anlı canlı yayında Doğan Daşkın'ı ağırladı. Sosyal medyadan Filiz Şirin'le arkadaş olduktan sonra ilişkilerinin kısa zamanda aşka döndüğünü belirten Daşkın, "Her şey harika gidiyordu. Elimde neyim varsa her şeyi alıp gitti.

    Hayvan sevgisi vardı bunda. Dışarı çıkamıyordu. Ben de hayvanlarla sevgisini gidersin diye 2 tane kuzu aldım. Bir odada besliyorduk. Hem kuzuları hem de kuşları alıp kaçtı. Porselenlerim de gitti. Hayvan sevgisi yalanmış bu kadının. Bu şekilde herkesi kandırıp dolandırıyormuş. Gittikten sonra her şey açıklandı bana. Bu durumun farkına vardım" dedi.

    "Sen evlisin. Niye 'Evlilik vaadiyle dolandırıldım?' diyorsun" diyerek uyarıda bulunan Müge Anlı, "Sen bir kadınla dost hayatı yaşamışsın. O da gitmiş" ifadelerini kullandı. Fatma Hanım iddialar üzerine canlı yayına bağlandı: Ben ona bir şey yapmadım. Bir evde yaşadık. Çalışmıyordu, katkıda bulundum. Benim gelirim var. Giden hep benden oldu. Ben yanlış bir şey yapmadım."

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    Haberler Yaşam Kuş uçtu! Sosyal medyada tanıştığı kadın hayatını kararttı!
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