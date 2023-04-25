Kuş uçtu! Sosyal medyada tanıştığı kadın hayatını kararttı!

"Sen evlisin. Niye 'Evlilik vaadiyle dolandırıldım?' diyorsun" diyerek uyarıda bulunan Müge Anlı, "Sen bir kadınla dost hayatı yaşamışsın. O da gitmiş" ifadelerini kullandı. Fatma Hanım iddialar üzerine canlı yayına bağlandı: Ben ona bir şey yapmadım. Bir evde yaşadık. Çalışmıyordu, katkıda bulundum. Benim gelirim var. Giden hep benden oldu. Ben yanlış bir şey yapmadım."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN