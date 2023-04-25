Erzurum ve Nevşehir'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 133 şüpheli paketlendi

SOYLU: MUTLAKA YAKALANACAKSINIZ

Soylu, bir kaza bela olmadan, herhangi bir olay meydana gelmeden şüphelilerin yakalandığını belirterek, "Bundan sonra da bu operasyonlarımız Türkiye'nin her noktasında en önemli gündemlerden biri olarak belirlediğimiz uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde devam edecektir.

Özellikle bizim asla vazgeçmeyeceğimiz, asla gevşetmeyeceğimiz, asla geri adım atmayacağımız mücadelemizdir. Afet yönetsek de zor günlerden geçsek de seçim ortamı olsa da başka gündemlerimiz de peşinden gelse evlatlarımız, arkadaşlarımız bu kurum, bu mücadeleyi aralıksız sürdürecektir.

Burada uyuşturucu alım satımı yapanlara, bunu imal edenlere, organize edenlere sesleniyorum. Yapmayın, aynen bugün olduğu gibi yine afetin en önemli dönemlerinde olduğu gibi geliriz ve affetmeyiz. Mutlaka yakalanacaksınız." diye konuştu.