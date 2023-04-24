Makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 8 yaralı

Bir diğer kazaya karışan otomobilin sürücüsü Samir Mehmedov, "Orta şeritte gidiyorduk bir anda sanki üzerimize bir şey düşer gibi oldu. Adam karşı şeritten makas atarak geliyormuş. Kaldırıma vururken de arabası havalanmış. Bu hale koydu benden başka 4 araba daha var. İki kişiydik biz. Şurada duba ön camdan girdi zaten. Görünce yan yatmasam çok kötü sonuçlar olabilirdi" şeklinde konuştu.

Kazayla ilgili çalışmalar devam ediyor.