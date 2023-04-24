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    • Yaşam
    • 25.04.2023 06:57
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    • 25.04.2023 06:57
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    Makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 8 yaralı

    Zincirlikuyu'da , aşırı süratli olan ve trafikte makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerleri aşarak yolun karşı şeridine geçti. Trafikteki 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreli araç geçişine kapanan cadde, yolun temizlenmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

    AJANSLAR
    Makas atan sürücü, trafiği savaş alanına çevirdi

    Zincirlikuyu'da makas atan bir otomobil bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Makas atan otomobil 7 otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Kaza sonucu 8 kişi yaralandı.

    KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
    Bugün saat 23.30 sıralarında Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu mevkiinde kazaya karışan sürücülerin iddialarına göre, Levent istikametinde seyir halinde olan Niyazi B. Kontrolündeki 06 COU 341 plakalı otomobil makas atarak aşırı süratli şekilde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce İlker Ermiş kontrolündeki 34 TCA 51 plakalı taksiye ve başka bir otomobile çarparak bariyerleri aştı ve karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen 06 COU 341 plakalı otomobil, Beşiktaş istikametindeki 3 otomobil ve 1 midibüse çarptı.

    8 KİŞİ YARALANDI
    Kazaya karışan bazı sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonucu aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    BARİYERLERE DALDI
    Park halindeki camına bariyer parçası gelen Sabahattin Aker, "Araba çok hızlı gelince kontrolünü kaybederek bariyerlere daldı. Bariyerlere daldığı gibi büyük bir patlama sesi çıktı. Direkleri falan hepsini dağıttı. Karşı yönden geldi. Beşiktaş yönünden Levent yönüne doğru. Haliyle de büyük bir gürültü ile demirleri patlatınca fırlayıp geldi camı patlattık. Burada arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Arkadaş beni itmeseydi o demir bize gelecekti" dedi.

        Bir diğer kazaya karışan otomobilin sürücüsü Samir Mehmedov, "Orta şeritte gidiyorduk bir anda sanki üzerimize bir şey düşer gibi oldu. Adam karşı şeritten makas atarak geliyormuş. Kaldırıma vururken de arabası havalanmış. Bu hale koydu benden başka 4 araba daha var. İki kişiydik biz. Şurada duba ön camdan girdi zaten. Görünce yan yatmasam çok kötü sonuçlar olabilirdi" şeklinde konuştu.

        Kazayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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