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    • Yaşam
    • 25.04.2023 15:57
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    • 25.04.2023 15:57
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    Devlet nişanı nedir, kimlere verilir? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı türleri neler? Devlet MADALYASI ve NİŞANI neden verilir?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde yer aldı. Bu durumun ardından vatandaşlar Devlet Nişanı nedir ve kimlere verilir sorularına cevap arıyor. Peki, Devlet Nişanı kimlere verildi? Devlet madalyası neden verilir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Devlet nişanı nedir, kimlere verilir?

    Türkiye Cumhuriyeti Madalya ve Nişanları, Bakanlar Kurulu'nun onayı ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tevcihi ile verilen altın kaplama semboldür. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devlet nişanı ve anlamları...

    DEVLET NİŞANI NE ANLAMA GELİR?

    Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin devlet başkanlarına verilen semboldür. Bu nişan Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.

    MADALYA VE NİŞANLAR

    DEVLET ŞEREF MADALYASI

    Türkiye'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için feragat ve fedakarlık gösterenlere verilir.

    DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI

    Yurt içinde ve dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı dolu çalışmalarıyla Türkiye'nin gurur kaynağı teşkil edenlere verilir.

    DEVLET ÜSTÜN HİZMET MADALYASI

    Herhangi bir alanda, feragat, fedakarlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarla, emsallerine nazaran üstün başarı göstererek devletin yücelmesine katkısı olanlara verilir.

        DEVLET SAVAŞ MADALYASI

        Başarılı sevk ve idare kabiliyeti veya görev icabı üstün kahramanlık ve cesaret göstermek suretiyle muharebenin gidişini değiştirecek veya savaş neticesine tesir edecek durumlar meydana getiren subay ve astsubaylara

        NİŞANLAR

        DEVLET NİŞANI

        Mensup olduğu devlet ile Türkiye arasında dostça ilişkilerin gelişmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmasını sağlayanlara verilir.

        CUMHURİYET NİŞANI

        Mensup olduğu devlet ile Türkiye arasında dostça ilişkilerin gelişmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmasını sağlayanlara verilir.

        LİYAKAT NİŞANI

        İlim ve sanatta Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtılması ve yüceltilmesini sağlayanlara verilir.

        ASKERİ MADALYA VE NİŞANLAR

        TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ŞEREF MADALYASI

        Savaşta, sevk ve idaresi ile savaşın kazanılmasını hazırladığı veya kolaylaştırdığı hâlde, başarısı Devlet Savaş Madalyası ile taltif edilemeyecek derecede olanlara verilir. Barışta, bir yıl başarı ile Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı görevi yapanlara verilir.

        TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÜSTÜN CESARET VE FERAGAT MADALYASI

        Savaşta ve barışta kendisine tevdi edilen görevleri hayatını tehlikeye koyarak, üstün bir cesaret ve feragatle yerine getirenlere verilir.

            TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ HİZMET ÖVÜNÇ MADALYASI

            Savaşta ve barışta, görevini üstün gayretle ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile yaralanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri için övünç vesilesi olanlara verilir.

            TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÜSTÜN HİZMET MADALYASI

            Silahlı kuvvetlerin her alanda yükselmesi, güçlenmesi için üstün hizmette bulunanlara, emsallerine nazaran çok üstün derecede başarı gösteren, orgeneral ve oramiralliğe terfi eden korgeneral ve koramirallere verilir.

            TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BAŞARI MADALYASI

            Savaşta, önemli görevlerin yapılmasında müstesna başarı göstermiş olanlara, barışta, hizmetteki başarıları kendisinden beklenenlerin üstünde olanlara verilir.

            TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ LİYAKAT MADALYASI

            Kendisine verilen görevlerin, başarılmasında büyük beceriklilik veya çeşitli görevlerde başarı gösterenlere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile mensubu olduğu silahlı kuvvetler arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmasını sağlayanlara verilir.
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            Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
            Haberler Yaşam Devlet nişanı nedir, kimlere verilir? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı türleri neler? Devlet MADALYASI ve NİŞANI neden verilir?
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