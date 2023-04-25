Devlet nişanı nedir, kimlere verilir? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı türleri neler? Devlet MADALYASI ve NİŞANI neden verilir?

ASKERİ MADALYA VE NİŞANLAR

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ŞEREF MADALYASI

Savaşta, sevk ve idaresi ile savaşın kazanılmasını hazırladığı veya kolaylaştırdığı hâlde, başarısı Devlet Savaş Madalyası ile taltif edilemeyecek derecede olanlara verilir. Barışta, bir yıl başarı ile Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı görevi yapanlara verilir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÜSTÜN CESARET VE FERAGAT MADALYASI

Savaşta ve barışta kendisine tevdi edilen görevleri hayatını tehlikeye koyarak, üstün bir cesaret ve feragatle yerine getirenlere verilir.