Devlet nişanı nedir, kimlere verilir? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı türleri neler? Devlet MADALYASI ve NİŞANI neden verilir?

Türkiye Cumhuriyeti Madalya ve Nişanları, Bakanlar Kurulu'nun onayı ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tevcihi ile verilen altın kaplama semboldür. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devlet nişanı ve anlamları...
DEVLET NİŞANI NE ANLAMA GELİR?
Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin devlet başkanlarına verilen semboldür. Bu nişan Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.
MADALYA VE NİŞANLAR
DEVLET ŞEREF MADALYASI
Türkiye'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için feragat ve fedakarlık gösterenlere verilir.
DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI
Yurt içinde ve dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı dolu çalışmalarıyla Türkiye'nin gurur kaynağı teşkil edenlere verilir.
DEVLET ÜSTÜN HİZMET MADALYASI
Herhangi bir alanda, feragat, fedakarlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarla, emsallerine nazaran üstün başarı göstererek devletin yücelmesine katkısı olanlara verilir.