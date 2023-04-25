Esenyurt’ta ev sahibi ile kiracı arasında zam kavgası!

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde iddiaya göre, ev sahibi kirayı 2 bin 300 liradan 4 bin liraya çıkarmak istedi. Ancak kiracı yasal zam sınırını aştığı gerekçesiyle bunu kabul etmedi.

Ev sahibi bunun üzerine kiracısından daireyi boşaltmasını istedi. Ancak buna da olumsuz yanıt alınca daireye giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın dozu artınca ev sahibinin ailesi terliklerle kiracılarına saldırdı. O anlar kiracı tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.