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    • Yaşam
    • 25.04.2023 16:38
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    • 25.04.2023 16:39
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    Esenyurt'ta ev sahibi ile kiracı arasında zam kavgası!

    Son dakika haberleri... Esenyurt'ta ev sahibi ile kiracı arasındaki zam kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

    DHA
    Esenyurt’ta ev sahibi ile kiracı arasında zam kavgası!

    Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde iddiaya göre, ev sahibi kirayı 2 bin 300 liradan 4 bin liraya çıkarmak istedi. Ancak kiracı yasal zam sınırını aştığı gerekçesiyle bunu kabul etmedi.

    Ev sahibi bunun üzerine kiracısından daireyi boşaltmasını istedi. Ancak buna da olumsuz yanıt alınca daireye giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın dozu artınca ev sahibinin ailesi terliklerle kiracılarına saldırdı. O anlar kiracı tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Esenyurt'ta ev sahibi ile kiracı arasında zam kavgası!
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