Avukat sevgilisine kabusu yaşattı: "Öldürecek beni..."





1.7 MİLYON DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca bir milyon 756 bin lira devretti. 9 bilenler 8 bin 211'er, 8 bilenler 692'şer, 7 bilenler 106'şar, 6 bilenler 18'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 13'er lira alacak.



HİKAYE ANLATTI

18 Şubat 2022 tarihinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 23 yaşındaki M.A, evde kardeşi 14 yaşındaki Yahya Ağdaş'ı öldürüp 45 yaşındaki annesi Esragül Acıçimen'i ise yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada M.A, cebindeki bıçağın nasıl 4 defa saplandığını anlamadığını söyledi. M.A, "Tüfek kazara yere düştü. Çıkan saçmalar kardeşim ve anneme isabet etmiş. Kardeşim yere düştü. Gözlerini kapatınca kendisine sarıldım. Üzerimdeki şişme yeleğimin içinde bir bıçak vardı. Bıçak yeleğimin içinde, kabındaydı. 4 kere kardeşimin vücuduna nasıl girdi, bilmiyorum. Bilerek böyle bir şey yapmadım" dedi. Olayda bir oğlunu toprağa veren ve yaralanan anne ise oğlundan şikayetçi olmadı. Mahkeme tanıkların ifadeleri doğrultusunda M.A'ya ömür boyu hapis cezası verdi.

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