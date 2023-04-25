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    Avukat sevgilisine kabusu yaşattı: "Öldürecek beni..."

    H.K., kendisinden ayrılan avukat sevgilisi İpek Ekiz’e kabusu yaşattı! Fren sistemi borusunu kestiği aracı kundakladı. Talihsiz kadın çağrı yaptı: Öldürecek beni! İşte sizler için derlediğimiz 25 Nisan tarihli yaşam haberleri...

    A’vukuat’

    Denizli'de avukat İpek Ekiz, meslektaşı H.K. ile bir süre aşk yaşadıktan sonra ayrıldı. Ancak durumu kabullenmeyen H.K., genç kadına tehdit mesajları atmaya başladı. Bununla da kalmadı. İddiaya göre İpek Ekiz'in aracını kundakladı!

    Çivril Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan Ekiz, can güvenliğinin olmadığını açıkladı. "Otomobilim ile giderken ABS fren sistemi borusunu kestiğini fark ettim. Onun kestiğini biliyorum.

    Bana kendisi de fren borusunu kestiğini itiraf etti. Kendisinin psikolojik sorunları var. Beni sürekli takip ediyor. Koruma kararı aldırdım ancak bunun bana zarar vermesine yeterli engel olacağını düşünmüyorum.

        Mesleğini de kullanarak delilleri karartacağına inanıyorum. Daha ileri gitmesinden korkuyorum. Bu kişilere karşı adli önlemlerin uygulanması gerekiyor" çağrısı yaptı.



        NELER YAPAY NELER
        Yapay zekaya yönelik çalışmalar hız kazandı. ChatGPT uygulaması Nostradamus'un verilerini harmanladı! Gelecekle ilgili kehanetleri ortaya çıkardı:
        - 2031- Kansere çare bulunacak: Yapay zekaya göre 2031'de kanserin tedavisi bulunacak.
        - 2050- İklim felaketi: Bu yılda iklim değişikliği ortaya çıkacak.
        - 2074- Mars'a yolculuk: Yapay zekaya göre Mars'a gitmek 21'inci yüzyılın sonunu bulacak.
        - 2085- Yeni bir salgın: COVİD-19'dan daha da tehlikeli olan bir salgın ortaya çıkacak



        MİDAS TUR
        Eskişehir'de nesli tükenme riski bulunan küçük akbaba geçtiğimiz yıl halkalandı. Uydu vericisi takılarak doğaya salındı. Midas adı verilen akbaba, 1 yılda 9 ülkeyi dolaştı! Suriye, Ürdün, İsrail ve Mısır'dan geçerek Çad'a kadar ulaştı. 32 bin kilometre kanat çırptı. Dün de yeniden Eskişehir'e ulaştı. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, "Türkiye'de 4 küçük akbaba kaldı" açıklaması yaptı.



            'SOROS'TURMA
            Ünlü hacker grubu Anonymous, bu kez George Soros'u hedef aldı. Kirli operasyonlarını açıkladı. Russia Today de bu skandal belgeleri yayınladı:
            - Açık Toplum Vakfı, birçok ülkedeki seçimleri etkilemek sosyal medyada yalan haber ürettirdi.
            - İtalya Başbakanı Meloni'ye baskı kurulması emrini verdi.
            - St. Luis savcısı Kim Gardner, Soros'un bağışlarıyla göreve geldi.
            - Soros, 4 yılda medya gruplarına 131 milyon dolar nakit olarak ödedi.



            TAHLİYELER BAŞLADI
            Sudan'da 15 Nisan'da iç savaş çıktı. Bugüne kadar 450 kişi ölürken, yüzlerce kişi yaraladı. AB ülkelerinin çoğu, Hartum'daki büyükelçiliklerini kapadı. Türk Dışişleri Bakanlığı da yaklaşık 2 bin 600 vatandaşımızı getirmek için planlama yaptı. Toplanma merkezlerini ayarladı. Türk tahliye kafilesinde Azerbaycan, Japonya, Çin, Meksika, Yemen gibi çok sayıda ülke vatandaşı da yer aldı.



            FACiA TEĞET GEÇTİ
            Kültürpark'taki lunaparkta facia yaşanacaktı. Dönen salıncaklar, çalıştıktan kısa bir süre sonra birbirine dolandı. Büyük paniğin yaşandığı olayda birbirine karışan salıncaklar bir ağaca çarptı. Olayda 17 kişi yaralandı. Lunaparkta çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk tedavileri ambulansta yapılan kazazedeler hemen çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (Muharrem DOĞANTEZ)



                KISKANÇLIK CİNAYETİ
                İstanbul Kağıthane'de geçen yıl 20 Mayıs'ta öldürülen Nurullah Bozkurt cinayetinin sebebi kıskançlık çıktı. Olay günü Nurullah Bozkurt, kız arkadaşı Tuana K. ile Şişli'de bir AVM'ye gitti. Orada, Tuana'nın eski sevgilisi, çifte laf attı. Bozkurt da evdeki silahla adamın mahallesini basınca, çatışmada can verdi.



                167 MİLYON DEVRETTİ
                6+Joker bilen çıkmayınca 167 milyon 689 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 6 bin 713'er, 3 bilenler 228'er, 2 bilenler ise 21'er lira alacak.



                1.7 MİLYON DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca bir milyon 756 bin lira devretti. 9 bilenler 8 bin 211'er, 8 bilenler 692'şer, 7 bilenler 106'şar, 6 bilenler 18'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 13'er lira alacak.

                HİKAYE ANLATTI
                18 Şubat 2022 tarihinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 23 yaşındaki M.A, evde kardeşi 14 yaşındaki Yahya Ağdaş'ı öldürüp 45 yaşındaki annesi Esragül Acıçimen'i ise yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada M.A, cebindeki bıçağın nasıl 4 defa saplandığını anlamadığını söyledi. M.A, "Tüfek kazara yere düştü. Çıkan saçmalar kardeşim ve anneme isabet etmiş. Kardeşim yere düştü. Gözlerini kapatınca kendisine sarıldım. Üzerimdeki şişme yeleğimin içinde bir bıçak vardı. Bıçak yeleğimin içinde, kabındaydı. 4 kere kardeşimin vücuduna nasıl girdi, bilmiyorum. Bilerek böyle bir şey yapmadım" dedi. Olayda bir oğlunu toprağa veren ve yaralanan anne ise oğlundan şikayetçi olmadı. Mahkeme tanıkların ifadeleri doğrultusunda M.A'ya ömür boyu hapis cezası verdi.

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                Yarısı bizden kampanyasının detayları neler?
                Haberler Yaşam Avukat sevgilisine kabusu yaşattı: "Öldürecek beni..."
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