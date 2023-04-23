Tekirdağ'da çocuklara bayram şekeri dağıtan polislere silahlı saldırı!

Polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kontrol altına alırken, B.D'nin yanında bulunan T.D ise olaydan bir saat sonra polis ekipleri tarafından saklandığı yerde gözaltına alındı. Polis ekipleri olayda kullanılan silahın bulunması ve olayla ilgili başka kişi ya da kişilerin bir bağlantısının olmadığını araştırmak üzere geniş çaplı soruşturma başlattı.Yaşanan olayda kimsenin yaralanmaması ise tek teselli oldu.