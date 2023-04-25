MSB turkiye.gov.tr ASKERLİK YERİ SORGULAMA ekranı! 2023 Mayıs celbi ne zaman belli olacak? Askerlik yerleri açıklanma tarihi!

Mayıs celbi ne zaman açıklanacak sorusu en sık artılanlar arasında yerini aldı MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan bilgilendirme.sonrası askerlik yerlerinin açıklanma tarihi netleşti. Peki, 2023 Mayıs celbi ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri ne zaman bellli olacak? İşte merak edilenler...
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
10 GÜN ÖNCESİNDEN ALABİLECEKLER
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.