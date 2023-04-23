Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.04.2023 09:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2023 09:18
    ABONE OL

    Denizli'de katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

    Denizli'nin Çivril ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

    Kaza, saat 22.00 sıralarında Çivril ilçesi Iğdır kavşağında meydana geldi. Niyazi Kılıç yönetimindeki 20 AGB 921 plakalı otomobil, iddiaya göre, tali yoldan ana yola çıkan Yiğitcan Küçük'ün kullandığı 64 ACL 194 plakalı minibüsle çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan Çağdaş Bozkurt, Yağmur Demir ve Başak Su Doğru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılıp, Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Niyazi Kılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Minibüste yaralanan Uşak'ın Sivaslı İlçesi Belediye Başkanı Hürrüyet Şafak'ın oğlu Mert Veli Şafak, Mustafa Bozkurt ve sürücü Yiğitcan Küçük ise çeşitle hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Bay Kemal’in belediyelere işçisine ikramiye veremiyor!
        Haberler Yaşam Denizli'de katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
            loading
            SON DAKİKA