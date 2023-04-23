Bayram günü kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve zikirler... Bayramda hangi dualar, sureler okunur?

Bayramı 21 ile 23 Nisan günleri arasında idrak edilecek bayram için nefesler tutuldu. 11 ayın sultanı Ramazan'ın son günü olan Bayramda ibadet etmek isteyenler ise konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Bayramda hangi ibadetler yapılır? Bayramda okunacak dualar neler? Ramazan Bayramı ibadetleri neler? İşte detaylar...
BAYRAM GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Bayramda içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiği vurgulanıyor.
İhlas Suresi'nin Arapça okunuşu:
"Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad."
İhlas Suresi'nin Türkçe çevirisi:
"De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O) Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."
Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki "Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur."