Bayram günü kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve zikirler... Bayramda hangi dualar, sureler okunur?

İhlas Suresi'nin Türkçe çevirisi:

"De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O) Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki "Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur."