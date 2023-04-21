21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı hutbesi konusu! Bu hafta cuma hutbesi konusu nedir? 2023 RAMAZAN BAYRAMI HUTBESİ!

BAYRAM HUTBESİ KONUSU 21 NİSAN

Ramazan Bayramı'nın 1. günü eda edilecek bayram namazı ile birlikte okunacak hutbenin konusu "Ramazan Bayramı: Neşe, Huzur Ve Kardeşlik Günleri" olacak.

Muhterem Müslümanlar!

Bugün, gönül hanemizin aziz bir misafirini, Ramazan-ı şerifi uğurluyoruz. Ramazan ayı, Rabbimizin rahmet ve bereketini gönüllerimize, hanelerimize ve beldelerimize ikram ederek bu yıl da vedalaştı bizlerle. O, öylesine kıymetli bir misafirdi ki, gelişi gibi gidişi de bayram oldu tüm müminlere.

Aziz Müminler!

On bir ayın sultanı Ramazan, bir ay önce ilahi bir rahmet esintisiyle geldi. Afetlerden dolayı mahzun olan yüreklerimizi bereketiyle serinletti. Buruk sinelerimizi coşkusuyla ferahlattı. Bu mübarek ayda şifa kaynağı, hidayet rehberi Kur'an'ın tilavetiyle huzur bulduk. Oruçlarımızı günahlara kalkan yaparak takva elbisesine büründük. Seherlerde teheccüt ve sahurla bereketlendik. Birlikte oturduğumuz iftar sofralarında Rabbimizin rızasını umarak oruçlarımızı açmanın sevincini yaşadık. Teravih namazlarımızla birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Zekât, fitre, hayır ve hasenatımızla malımızı temizledik, paylaşmanın hazzına erdik. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle günahlarımızdan arındık. Nihayetinde Rabbimizin müminlere ikramı olan bayrama ulaştık.