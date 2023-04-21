21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı hutbesi konusu! Bu hafta cuma hutbesi konusu nedir? 2023 RAMAZAN BAYRAMI HUTBESİ!

Ramazan Bayramı Cuma hutbesi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 21 Nisan 2023 günü Cuma namazı kılmaya gidecek olanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı hutbesi nedir? Bu hafta cuma hutbesi konusu ne? İşte detaylar...
BAYRAM HUTBESİ KONUSU 21 NİSAN
Ramazan Bayramı'nın 1. günü eda edilecek bayram namazı ile birlikte okunacak hutbenin konusu "Ramazan Bayramı: Neşe, Huzur Ve Kardeşlik Günleri" olacak.
Muhterem Müslümanlar!
Bugün, gönül hanemizin aziz bir misafirini, Ramazan-ı şerifi uğurluyoruz. Ramazan ayı, Rabbimizin rahmet ve bereketini gönüllerimize, hanelerimize ve beldelerimize ikram ederek bu yıl da vedalaştı bizlerle. O, öylesine kıymetli bir misafirdi ki, gelişi gibi gidişi de bayram oldu tüm müminlere.
Aziz Müminler!
On bir ayın sultanı Ramazan, bir ay önce ilahi bir rahmet esintisiyle geldi. Afetlerden dolayı mahzun olan yüreklerimizi bereketiyle serinletti. Buruk sinelerimizi coşkusuyla ferahlattı. Bu mübarek ayda şifa kaynağı, hidayet rehberi Kur'an'ın tilavetiyle huzur bulduk. Oruçlarımızı günahlara kalkan yaparak takva elbisesine büründük. Seherlerde teheccüt ve sahurla bereketlendik. Birlikte oturduğumuz iftar sofralarında Rabbimizin rızasını umarak oruçlarımızı açmanın sevincini yaşadık. Teravih namazlarımızla birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Zekât, fitre, hayır ve hasenatımızla malımızı temizledik, paylaşmanın hazzına erdik. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle günahlarımızdan arındık. Nihayetinde Rabbimizin müminlere ikramı olan bayrama ulaştık.
Kıymetli Müslümanlar!
Ramazan mektebinde bir ay boyunca eğitim aldık. Bu ayın rahmet ikliminde nice güzellikler edindik. İyilik sardı dört bir yanımızı. Ferahladı ruhumuz, huzurla doldu gönüllerimiz. Bundan sonra bize düşen Ramazan bilinciyle bir ömür geçirmektir. Vakit, Ramazan kazanımlarımızı hayatın her alanına yayma vaktidir. Vakit, hayatı Ramazan kılmanın vaktidir.
Değerli Müminler!
Kulluk, bir geceye ya da bir aya mahsus değildir elbette. Allah'a kulluk, hayatın asıl gayesidir. Fani dünya hayatını ebedi cennet kılmanın yegâne yoludur. Kur'an-ı Kerim'de, "O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde O'na sabır ve sebatla kulluk et." buyrulmaktadır. Rabbimiz bu ayette bir ömür kendisine kul olmamızı, hayatımızın her anını ibadete dönüştürecek sorumluluk bilincini kuşanmamızı istemektedir. Peygamber Efendimiz (sas) ise bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır."