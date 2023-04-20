Ardahan, Tunceli, Bayburt bayram namazı vakitleri! 21 Nisan 2023 Ardahan, Tunceli, Bayburt bayram namazı saat kaçta?

On bir ayın sultanına veda etmeye hazırlanan vatandaşlar konu hakkında araştırmalar hızlandı.Özellikle bayram namazı saatleri merak ediliyor. İşte detaylar...
ARDAHAN, TUNCELİ, BAYBURT BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ardahan: 05.54
Bayburt: 06.05
Tunceli: 06.08
İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ
"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01