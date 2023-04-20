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    • Yaşam
    • 20.04.2023 16:07
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    • 20.04.2023 16:07
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    Ardahan, Tunceli, Bayburt bayram namazı vakitleri! 21 Nisan 2023 Ardahan, Tunceli, Bayburt bayram namazı saat kaçta?

    Milyonlarca kişinin merak ettiği bayram namazı saatleri Diyanet tarafından duyuruldu. Ardahan, Tunceli, Bayburt bayram namazı saatleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, Ardahan, Tunceli, Bayburt bayram namazı saat kaçta? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ardahan, Tunceli, Bayburt bayram namazı vakitleri!

    On bir ayın sultanına veda etmeye hazırlanan vatandaşlar konu hakkında araştırmalar hızlandı.Özellikle bayram namazı saatleri merak ediliyor. İşte detaylar...

    ARDAHAN, TUNCELİ, BAYBURT BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Ardahan: 05.54

    Bayburt: 06.05

    Tunceli: 06.08

    İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

    "Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01

        Eskişehir: 06.44, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38, Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."
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        Haberler Yaşam Ardahan, Tunceli, Bayburt bayram namazı vakitleri! 21 Nisan 2023 Ardahan, Tunceli, Bayburt bayram namazı saat kaçta?
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