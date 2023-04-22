Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.04.2023 17:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2023 17:48
    ABONE OL

    Depremzede çocukların yüzü bayramda Minika'nın ardından D&R ile de güldü!

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin hemen ardından destek için harekete geçen Turkuvaz Grubu, çocukları da düşündü. Minika'nın ardından D&R ile de deprem bölgesindeki çocuklara yönelik düzenlenen aktivitelerle Ramazan Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürdü.

    takvim.com.tr
    Depremzede çocukların yüzü bayramda D&R ile güldü!

    Türkiye'yi sarsan asrın felaketinin ardından çocuklar için harekete geçen Turkuvaz Medya'nın çocuk kanalı Minika'nın ardından D&R ile de deprem bölgesinde etkinlik düzenledi. D&R çocukların hayatına bayramda dokunurken; afet bölgesinde çocukların yüzü güldürebilmek adına keyifli aktiviteleri hayata geçirdi.

    D&R ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ I VİDEO İZLE

    HEM OYUN HEM İKRAM
    Çocuklarla birçok etkinlik ve oyun oynanırken, dondurma ve pamuk şeker gibi ikramlarda da bulunuldu. Deprem bölgesindeki çocukların yüzü bir kez daha Turkuvaz ile güldü.

    MİNİKA DA DEPREM BÖLGESİNDE
    Minika tarafından çocuklara psikososyal destek vermek ve nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ziyarete açılan çadırlarda çocuklar, Akıncı, Maceracı Yüzgeçler, Neşeli Dünyam, Alpman gibi MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerini izleyebiliyor.

    'MİNİKA OYUN ÇADIRLARI KURULDU I VİDEO İZLE

        İçerisinde bolca oyuncak, kitap, oyun hamuru, boya kalemleri, resim defterleri, kutu oyunlar, yapbozlar, etkinlik kitapları ve malzemelerinin yer aldığı çadırlarda konusunda uzman etkinlik ekipleri de çocuklara çeşitli aktivitelerde eşlik etti.

        "ÇOCUK İFTARI" YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
        Ramazanın ilk günü de "Çocuk İftarı" düzenlenen çadırlarda, 400 çocuğa köfte-ekmek, ayran ve çok özlediklerini söyledikleri patates kızartması dağıtılmıştı. Yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle ramazanı karşılayan çocuklar, iftar sonrasında düzenlenen film gösterimine katılmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        CHP’de liste depremi!
        Haberler Yaşam Depremzede çocukların yüzü bayramda Minika'nın ardından D&R ile de güldü!
            loading
            SON DAKİKA