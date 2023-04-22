Türkiye'yi sarsan asrın felaketinin ardından çocuklar için harekete geçen Turkuvaz Medya'nın çocuk kanalı Minika'nın ardından D&R ile de deprem bölgesinde etkinlik düzenledi. D&R çocukların hayatına bayramda dokunurken; afet bölgesinde çocukların yüzü güldürebilmek adına keyifli aktiviteleri hayata geçirdi.
D&R ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ I VİDEO İZLE
HEM OYUN HEM İKRAM
Çocuklarla birçok etkinlik ve oyun oynanırken, dondurma ve pamuk şeker gibi ikramlarda da bulunuldu. Deprem bölgesindeki çocukların yüzü bir kez daha Turkuvaz ile güldü.
MİNİKA DA DEPREM BÖLGESİNDE
Minika tarafından çocuklara psikososyal destek vermek ve nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ziyarete açılan çadırlarda çocuklar, Akıncı, Maceracı Yüzgeçler, Neşeli Dünyam, Alpman gibi MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerini izleyebiliyor.
'MİNİKA OYUN ÇADIRLARI KURULDU I VİDEO İZLE