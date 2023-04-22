Eminönü'nde Tramvay seferleri durdu: Vatandaşlar isyan etti! | İstanbul'da bayram trafiği: Yoğunluk haritası renk değiştirdi

Diğer yandan Avrasya Tüneli ile tarihi yarımada da yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. Anadolu yakasında ise Üsküdar Sahil Yolu, D-100 Karayolu'nda İçerenköy-Ünalan, Anadolu Otoyolu, Ümraniye TEM Bağlantı Yolu'ndan Çamlık Kavşağı'na kadar yoğunluk yaşanıyor.