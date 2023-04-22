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    • Yaşam
    • 22.04.2023 18:02
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    • 22.04.2023 18:10
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    Eminönü'nde Tramvay seferleri durdu: Vatandaşlar isyan etti! | İstanbul'da bayram trafiği: Yoğunluk haritası renk değiştirdi

    Son dakika haberi | İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı. Ramazan Bayramı'nda milyonlarca İstanbullu yine trafiğin esiri oldu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası adeta kırmızıya bürünürken, yollarda saatlerce kalan vatandaşlar duruma isyan etti. Öte yandan Eminönü ve Sultanahmet'te yaya trafiği nedeniyle tramvay seferleri durdu. Sirkeci Marmaray ve tramvay duraklarında izdiham oluştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bayram yoğunluğu: Eminönü’nde Tramvay seferleri durdu!

    İstanbullunun trafik çilesi Ramazan Bayramı'nda da sürüyor.

    Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, yollara dökülürken; şehir genelinde trafik adeta kilitlendi. Trafikte yüzde 70'i aşan yoğunluk yaşandı.

    İBB Trafik Haritası'nda İstanbul'un rengi adeta kırmızıya büründü. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik çift yönlü olarak durma noktasına geldi.

    Şehrin Avrupa yakasında D-100 Karayolu'nda Beylikdüzü-Büyükçekmece, Büyükçekmece-Beylikdüzü, Cevizlibağ-Haliç Köprüsü- Mecidiyeköy, TEM Otoyolu'nda Esenyurt-Avcılar, Yedikule-Aksaray, Küçük Ayasofya-Cankurtaran, Esenler-FSM istikametinde de aşırı yoğunluk görülüyor.

    Diğer yandan Avrasya Tüneli ile tarihi yarımada da yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. Anadolu yakasında ise Üsküdar Sahil Yolu, D-100 Karayolu'nda İçerenköy-Ünalan, Anadolu Otoyolu, Ümraniye TEM Bağlantı Yolu'ndan Çamlık Kavşağı'na kadar yoğunluk yaşanıyor.

        Yoğunluk yaşanan bir başka bölge ise Çamlıca-Ataşehir-Kartal arasındaki güzergah oldu. İBB Trafik Haritasında saat 15.20 itibarıyla trafik yoğunluğunun yüzde 69 seviyesinde olduğu görüldü.



        EMİNÖNÜ'NDE TRAMVAY SEFERLERİ DURDU
        Eminönü ve Sultanahmet'te yaya trafiği nedeniyle tramvay seferleri durdu. Sirkeci Marmaray ve tramvay duraklarında izdiham oluştu. Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, havanın güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı atan vatandaş ve turistler yoğunluk oluşturdu. Tarihi ve turistik yerler, sahil kesimleri ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu.

        Toplu ulaşım araçlarında yer bulamayanlar yola yaya olarak devam etti. Eminönü'nde ise yaya trafiği nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. Yoğunluk nedeniyle duraklarda bekleyenler arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

            Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise "Eminönü-Sultanahmet bölgesinde yaşanan yoğun yaya trafiği nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı araçlarımız bölgeden geçiş yapamamaktadır. Seferlerimiz yaya güvenliği için Kabataş-Eminönü ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılabilmektedir." ifadeleri yer aldı.

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