Eminönü'nde Tramvay seferleri durdu: Vatandaşlar isyan etti! | İstanbul'da bayram trafiği: Yoğunluk haritası renk değiştirdi

İstanbullunun trafik çilesi Ramazan Bayramı'nda da sürüyor.
Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, yollara dökülürken; şehir genelinde trafik adeta kilitlendi. Trafikte yüzde 70'i aşan yoğunluk yaşandı.
İBB Trafik Haritası'nda İstanbul'un rengi adeta kırmızıya büründü. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik çift yönlü olarak durma noktasına geldi.
Şehrin Avrupa yakasında D-100 Karayolu'nda Beylikdüzü-Büyükçekmece, Büyükçekmece-Beylikdüzü, Cevizlibağ-Haliç Köprüsü- Mecidiyeköy, TEM Otoyolu'nda Esenyurt-Avcılar, Yedikule-Aksaray, Küçük Ayasofya-Cankurtaran, Esenler-FSM istikametinde de aşırı yoğunluk görülüyor.
Diğer yandan Avrasya Tüneli ile tarihi yarımada da yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. Anadolu yakasında ise Üsküdar Sahil Yolu, D-100 Karayolu'nda İçerenköy-Ünalan, Anadolu Otoyolu, Ümraniye TEM Bağlantı Yolu'ndan Çamlık Kavşağı'na kadar yoğunluk yaşanıyor.