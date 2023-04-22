Çapraz nakil hayata bağladı!

İzmir'de Mustafa Koyun son 11 yılda büyük sağlık sorunları yaşadı. Önce kanseri atlattı. Ancak bir süre sonra böbrek yetmezliği başladı. Uygun organ bulundu ancak kalp krizi geçirince nakil yarım kaldı.
Resim öğretmeni Pınar Sezer de böbrek hastasıydı. İşte iki isim aynı hastanede tedavi altına alındı. İkisinin de eşleri kan uyuşmazlığı nedeniyle böbreğini veremeyince çapraz nakil yapıldı. Kamil Sezer, Mustafa Koyun'a, Hatice Koyun da Pınar Sezer'e ikinci hayatın kapılarını açtı.
'VAY'KUŞ!
Ordu'da Atilla Karakaya, 20 yıl önce ambarına yuva yapan baykuş ve yavrularıyla ilgilendi. O gün bu gündür kuşla arasındaki dostluk bitmek bilmedi! Her mart ayında baykuşun yavrularını büyük bir hevesle beklediğini söyleyen Karakaya, "Yuvası hazır olduğundan her yıl gelir ve yumurta bırakır, sonrasında evin etrafında bağırır. Bu hayvana uğursuz derler am aksine doğanın dengesi. Her yıl mart ayında geldiği için çok alıştım, gelmezse üzülürüm. Her sene gelmesi mutlu ediyor" dedi.
ÇOK DUY'USA'L
ABD'li Eric Kay Farber, seneler önce geldikleri Türkiye'den çok etkilendi. 2004 yılında emekli olur olmaz İstanbul'a yerleşti. Türkiye'nin tarihinden çok etkilendiklerini söyleyen Eric Farber, "Eski Dünya merkezlerine yakın bir yerde yaşamak hayalimdi. Ayrıca Batı'da nadir görülen mahalle havasını da hissetmek istedik. Moda'daki evimizden her yere yürüyebiliyoruz. Mahallelilerle hep selamlaşıyoruz. Bol bol seyahat ediyoruz" dedi.