Çapraz nakil hayata bağladı!

BİLETLERİ KESİLDİ!

İstanbul Beşiktaş'taki tarihi Dolmabahçe Sarayı'ndaki dolandırıcılık, bu kadar da olmaz dedirtti. Sarayda bir süredir gişe görevlisi olarak çalışan Erkan Y. ve Ünzüle G, saray ziyareti için satılan biletlerin kopyasını üretti.

Zimmetlerine bu şekilde para geçirdi. Skandal ise Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın, ihbar üzerine kamera kayıtlarını incelemesiyle gün yüzüne çıktı. Kayıtları inceleyen ekipler, gişe görevlileri Erkan Y. ve Ünzüle G'yi savcılığa şikayet etti. Tarihi sarayı, binlerce turiste sahte biletle gezdiren ikilinin dolandırıcılığı cezasız kalmadı. İddiaları reddeden şüphelilerin 31 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Seda Nur GÜNAYDIN

DOYMADILAR!

Ünlü yemek sipariş uygulaması 'Yemeksepeti' yetkilileri, kendilerine ait platformda kayıtlı hesapların çeşitli internet sitelerinde para karşılığında satıldığını ve indirimli siparişler vaat edildiğini belirterek şikayetçi oldu. Yemeksepeti uygulamasının kullanıcıları ve kurum çalışanlarının şikâyetleri sonrası, hesap satan kişilerin dolandırıcılık yaptığını belirten şirket yetkilileri sorumlularının cezalandırılması talep edildi. Atakan IRMAK