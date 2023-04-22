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    Çapraz nakil hayata bağladı!

    Mustafa Koyun ile Pınar Sezer, böbrek yetmezliği yaşadı. Eşlerinden çapraz nakille hayata sarıldı. İşte sizler için derlediğimiz 22 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Çifte bayram

    İzmir'de Mustafa Koyun son 11 yılda büyük sağlık sorunları yaşadı. Önce kanseri atlattı. Ancak bir süre sonra böbrek yetmezliği başladı. Uygun organ bulundu ancak kalp krizi geçirince nakil yarım kaldı.

    Resim öğretmeni Pınar Sezer de böbrek hastasıydı. İşte iki isim aynı hastanede tedavi altına alındı. İkisinin de eşleri kan uyuşmazlığı nedeniyle böbreğini veremeyince çapraz nakil yapıldı. Kamil Sezer, Mustafa Koyun'a, Hatice Koyun da Pınar Sezer'e ikinci hayatın kapılarını açtı.

    'VAY'KUŞ!
    Ordu'da Atilla Karakaya, 20 yıl önce ambarına yuva yapan baykuş ve yavrularıyla ilgilendi. O gün bu gündür kuşla arasındaki dostluk bitmek bilmedi! Her mart ayında baykuşun yavrularını büyük bir hevesle beklediğini söyleyen Karakaya, "Yuvası hazır olduğundan her yıl gelir ve yumurta bırakır, sonrasında evin etrafında bağırır. Bu hayvana uğursuz derler am aksine doğanın dengesi. Her yıl mart ayında geldiği için çok alıştım, gelmezse üzülürüm. Her sene gelmesi mutlu ediyor" dedi.



    ÇOK DUY'USA'L
    ABD'li Eric Kay Farber, seneler önce geldikleri Türkiye'den çok etkilendi. 2004 yılında emekli olur olmaz İstanbul'a yerleşti. Türkiye'nin tarihinden çok etkilendiklerini söyleyen Eric Farber, "Eski Dünya merkezlerine yakın bir yerde yaşamak hayalimdi. Ayrıca Batı'da nadir görülen mahalle havasını da hissetmek istedik. Moda'daki evimizden her yere yürüyebiliyoruz. Mahallelilerle hep selamlaşıyoruz. Bol bol seyahat ediyoruz" dedi.



        HAVA DURUMU
        Turizmin başkenti Antalya'da bayram hareketliliği başladı. Dün, hava sıcaklığının 19 dereceye çıkmasıyla birlikte vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne aktı. Kimi denize girdi, kimi de piknik yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterler de zaman zaman havadan kontrolü aksatmadı.



        MÜTHİŞ TÜRK
        Amerikan basketbolunun Michael Jordan, Steph Curry, ve Chris Paul gibi önemli isimlerinin yetiştiği yer olan North Carolina, NBA'e bir yıldız daha hediye edecek. WNC'de Asheville School Athletics'te oynayan Derin Saran, ligde yılın oyuncusu seçildi. Saran, "Hayalim NBA'in efsaneleri arasına girmek. Bunu başarmak için tek şansım çok, çok çalışmak" dedi.



        FİTRE BENİ ETKİLİYOR
        ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Biden, "Eşim Jill ve ben, sizler mübarek Ramazan ayını bitirip Ramazan Bayramı'nı kutlarken, ülkedeki ve dünyadaki tüm Müslüman topluluklara en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Fitre ibadeti aracılığıyla ihtiyacı olanlara yiyecek ve sadaka vererek gösterdikleri cömertlik beni çok etkiliyor. Bu bayramda nimetlerimiz için şükrederken, barışı inşa etmek ve tüm insanların hakları ve onuru için mücadele etmek gibi zamansız bir işe kendimizi yeniden adayalım" dedi.



            AK PARTİ'YE 2 GÜNDE 2 SALDIRI
            Ak Parti'nın İstanbul Bahçelievler'deki Kocasinan Seçim İrtibat Bürosu'nun önünden motosikletle geçen iki kişi, havaya ateş etti. Binaya herhangi bir isabet olmazken polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz" dedi. Önceki gün de Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na pompalı tüfekle ateş edilmişti.

            BİLETLERİ KESİLDİ!
            İstanbul Beşiktaş'taki tarihi Dolmabahçe Sarayı'ndaki dolandırıcılık, bu kadar da olmaz dedirtti. Sarayda bir süredir gişe görevlisi olarak çalışan Erkan Y. ve Ünzüle G, saray ziyareti için satılan biletlerin kopyasını üretti.

            Zimmetlerine bu şekilde para geçirdi. Skandal ise Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın, ihbar üzerine kamera kayıtlarını incelemesiyle gün yüzüne çıktı. Kayıtları inceleyen ekipler, gişe görevlileri Erkan Y. ve Ünzüle G'yi savcılığa şikayet etti. Tarihi sarayı, binlerce turiste sahte biletle gezdiren ikilinin dolandırıcılığı cezasız kalmadı. İddiaları reddeden şüphelilerin 31 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Seda Nur GÜNAYDIN

            DOYMADILAR!
            Ünlü yemek sipariş uygulaması 'Yemeksepeti' yetkilileri, kendilerine ait platformda kayıtlı hesapların çeşitli internet sitelerinde para karşılığında satıldığını ve indirimli siparişler vaat edildiğini belirterek şikayetçi oldu. Yemeksepeti uygulamasının kullanıcıları ve kurum çalışanlarının şikâyetleri sonrası, hesap satan kişilerin dolandırıcılık yaptığını belirten şirket yetkilileri sorumlularının cezalandırılması talep edildi. Atakan IRMAK



            EŞİNİ ALDATAN YANDI
            İstanbul'da Gönül G. (33), eşi tarafından aldatıldığını öğrenince şoka girdi. Savcıya Azeri Vusala D. (36) adlı kadının attığı mesajlarını delil olarak sunan G, "Onurumla oynayan, beni rencide eden, küçük düşüren ve hakaretlerde bulunan kadından şikâyetçiyim" dedi. Başsavcılık, öteki kadın hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Polise talimat yazan savcılık, Serdar G'den sevgilisinin kimlik bilgileri, numarası ve adres bilgisini vermesini talep etti. Aldatan kocanın sevgilisinin bilgilerini vermemesi halinde ise hakkında "suçluyu kayırma" suçundan işlem yapılması ve savunmasının alınmasını kararlaştırdı. Arzu KAYA

                'ÇATI' KAPI VURGUN
                İstanbul Başakşehir'de yaşayan anne F.A. ve kızı G.S.A. iki hafta önce evlerine su aldığı için 2 ustaya çatı tamiri yaptırdı. Ertesi gece ise anne-kız uyuduğu sırada maskeli 2 kişi, eve girdi. Anne-kızın gözlerini kapatıp ellerini, ayaklarını bağlayarak etkisiz hale getiren hırsızlar, anne F.A'nın hesabından yaklaşık 330 bin lirayı bir kuyumcunun hesabına aktardı.

                Hırsızlar kaçtıktan sonra kendi imkanlarıyla iplerden kurtulan anne kız, hemen polisi aradı. Anne ve kız ifadesinde araçlarının da otoparktan götürüldüğünü belirtti. Kerem A. ve Rahmi A'nın eve giriş çıkışları, arabayı otoparktan çaldıkları, para transferi yapılan kuyumcudan Arslan N'nin altın aldığı kamera görüntülerinden tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, tutuklandı.
                Yunus Emre KAVAK



                KARDEŞ ACISI
                Antalya'da Esat Akar (22) yönetimindeki motosiklet, aynı istikamette giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ciple çarpıştı. Akar, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeyi ise ağabeyi Harun Akar, gözyaşlarıyla teslim aldı. Cenaze aracına konulan tabuta sarıldı.

                1.3 MİLYON DEVRETTİ
                10 BİLEN çıkmayınca bir milyon 383 bin lira devretti. 9 bilenler 8 bin 38'er, 8 bilenler 556'şar, 7 bilenler 101'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.

                MEZARLIK DÖNÜŞÜ FACİA
                Muğla Bodrum'da Mehmet B. yönetimindeki otomobil, mezarlık ziyareti dönüşü otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Asar Kocadon'a (66) çarptı. Hastaneye kaldırılan Kocadon, kurtarılamadı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

                ÇOCUK SORUSU BOŞANMA NEDENİ
                Şiddetli geçimsizlik yaşayan karı koca, Aile Mahkemesi'nde karşılıklı boşanma davası açtı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, temyize götürülen davada 'Neden erkek çocuk doğurmadın?' diyerek sürekli eşini hor gören kocayı ağır kusurlu buldu. Kadın yararına 30 bin TL maddi, 20 bin TL manevi tazminata hükmedilmesine karar verdi.

                AMAN 'TİK'KAT!
                Elon Musk, Twitter'ı satın aldı! Şimdi de onaylı hesaplardaki ücretsiz mavi tik'i kaldırdı. Paralı yaptı!

                YASAMA UÇTU
                Malatya'da SMA hastası depremzede Eliz Lina için gerekli para bulundu. Küçük kız Almanya'ya uçtu.

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