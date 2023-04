Çapraz nakil hayata bağladı!

'VAY'KUŞ!

Ordu'da Atilla Karakaya, 20 yıl önce ambarına yuva yapan baykuş ve yavrularıyla ilgilendi. O gün bu gündür kuşla arasındaki dostluk bitmek bilmedi! Her mart ayında baykuşun yavrularını büyük bir hevesle beklediğini söyleyen Karakaya, "Yuvası hazır olduğundan her yıl gelir ve yumurta bırakır, sonrasında evin etrafında bağırır. Bu hayvana uğursuz derler am aksine doğanın dengesi. Her yıl mart ayında geldiği için çok alıştım, gelmezse üzülürüm. Her sene gelmesi mutlu ediyor" dedi.