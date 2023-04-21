Mersin'deki bir mobilya fabrikasında facia yaşandı! 3 işçi hayatını kaybetti

Yürekleri yakan yangın, önceki akşam saat 17.20 sıralarında Akdeniz'deki Sanayi Sitesi içindeki bir mobilya fabrikasında yaşandı. Yanıcı maddelerin yoğunluğu nedeniyle alevler, kısa sürede hızlandı. Yan taraftaki 2 atölyeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çağırıldı.

Alevler, saatler süren çalışmalar sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Ancak soğutma çalışmaları sırasında tavan çökünce facia yaşandı. İtfaiye eri Nazmi Çelikkaya (30), göçük altında kaldı. Ekipler, cansız bedenine ulaştı. Enkazdan 3 işçinin cesedini daha çıkardı. Bir işçiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü açıklandı.