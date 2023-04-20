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    • Yaşam
    • 20.04.2023 15:42
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    • 20.04.2023 15:48
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    Sinop, Iğdır, Bartın bayram namazı vakitleri! 21 Nisan 2023 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ! Sinop, Iğdır, Bartın bayram namazı saat kaçta?

    İl il bayram namazı saatleri yayınlandı. Özellikle Sinop, Iğdır ve Bartın illerinde yaşayanlar bayram namazı vakitlerini araştırıyor. Peki, Sinop, Iğdır, Bartın bayram namazı saat kaçta? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sinop, Iğdır, Bartın bayram namazı vakitleri!

    21 Nisan Cuma günü bayram namazı kılacak olanlar araştırmalara başladı. İşte detaylar...

    SİNOP, IĞDIR, BARTIN BAYRAM NAMAZI SAT KAÇTA?

    Bartın: 06.35

    Sinop: 06.23

    Iğdır: 05.50

    21 NİSAN 2023 İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

    "Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08

        Erzurum: 06.01, Esk750x422işehir: 06.44, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38, Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla

        06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."
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        Haberler Yaşam Sinop, Iğdır, Bartın bayram namazı vakitleri! 21 Nisan 2023 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ! Sinop, Iğdır, Bartın bayram namazı saat kaçta?
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