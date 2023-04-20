Genç kadını başından vuran psikopat tutuklandı!

Manisa Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından bir hafta önce silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın (32) kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Y.A (26) başından vurulmuş halde buldu.
Hastaneye kaldırılan Y.A, hayatını kaybetti. Yıldız, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen komiser yardımcısı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Y.A'nın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'a ait olduğu anlaşıldı.
Demirci Cumhuriyet Savcılığı, serbest bırakılması kararına, üst mahkemede itiraz etti. İtirazı değerlendiren Salihli Ağır Ceza Mahkemesi, Y.A'nın gözaltına alınmasına karar verdi.
İzmir Bayraklı'da tekrar gözaltına alınan Doğancan Yıldız, dün "kuvvetli suç şüphesi" ve "eski eşe tehdit" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.