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    Bu acıya yürek dayanmaz: İkizi de unutulmadı!

    Yüzyılın afeti Adana’daki Saim Bey Apartmanı’nı da yerle bir etti. Yağız ve Yağmur adlı ikizler, anne ve babalarıyla yaşamını yitirdi. Başarılı birer tenisçi olan kardeşlerin adı ise kapalı kortlara verildi.

    Murat Karaman
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    İkizi de unutulmadı

    Kahramanmaraş merkezli iki deprem Türkiye'nin yüreğini dağladı. 11 ilden gelen acı haberler, 85 milyonu ağlattı. Adana da bu iller arasındaydı. Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki 7 katlı Saim Bey Apartmanı yıkıldı. Avukat Uğur Uçurum, eşi Gökçe Köse Uçurum ile ikiz çocukları Yağız ve Yağmur enkazda kaldı. Hiçbiri kurtarılamadı.

    Lisanslı tenisçi olan Yağız ve Yağmur unutulmadı. Adlarının, 'ikiz kort' olarak adlandırılan 2 sert zemin kortun bulunduğu kapalı kortlara verildiği açıklandı.

    İkiz tenisçilerin fotoğraflarıyla kortlar girişine özel pano yapıldı, kortların giriş kapılarına isimleri yazıldı, kort içerisine fotoğrafları asıldı.

        Kortların açılışı Adana Tenis Kulübü Yönetimi ve ikizlerin tenisçi arkadaşlarının katıldığı törenle yapıldı. Başkan Ali Refah Keskin, "Onların adlarını ölümsüzleştirmek istedik ve adlarını kapalı kortlara verdik. Yağız ve Yağmur'u ebediyen yaşatacağız" diyerek hem ağladı hem ağlattı.
        (MURAT KARAMAN)

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        Haberler Yaşam Bu acıya yürek dayanmaz: İkizi de unutulmadı!
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