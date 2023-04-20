Bu acıya yürek dayanmaz: İkizi de unutulmadı!

Kahramanmaraş merkezli iki deprem Türkiye'nin yüreğini dağladı. 11 ilden gelen acı haberler, 85 milyonu ağlattı. Adana da bu iller arasındaydı. Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki 7 katlı Saim Bey Apartmanı yıkıldı. Avukat Uğur Uçurum, eşi Gökçe Köse Uçurum ile ikiz çocukları Yağız ve Yağmur enkazda kaldı. Hiçbiri kurtarılamadı.
Lisanslı tenisçi olan Yağız ve Yağmur unutulmadı. Adlarının, 'ikiz kort' olarak adlandırılan 2 sert zemin kortun bulunduğu kapalı kortlara verildiği açıklandı.
İkiz tenisçilerin fotoğraflarıyla kortlar girişine özel pano yapıldı, kortların giriş kapılarına isimleri yazıldı, kort içerisine fotoğrafları asıldı.