Bu acıya yürek dayanmaz: İkizi de unutulmadı!

Kortların açılışı Adana Tenis Kulübü Yönetimi ve ikizlerin tenisçi arkadaşlarının katıldığı törenle yapıldı. Başkan Ali Refah Keskin, "Onların adlarını ölümsüzleştirmek istedik ve adlarını kapalı kortlara verdik. Yağız ve Yağmur'u ebediyen yaşatacağız" diyerek hem ağladı hem ağlattı.

(MURAT KARAMAN)

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