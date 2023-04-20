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    • Yaşam
    • 20.04.2023 23:22
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    • 20.04.2023 23:22
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    Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır? 21 Nisan 2023 DİYANET BAYRAM NAMAZI KILINIŞI! Bayram namazına nasıl niyet edilir?

    Bayram namazına nasıl niyet edilir sorusu merak ediliyor. Yarın sabah itibariyle bayram namazını kılacak olan milyonlarca kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bayram namazı, imamla birlikte yılda iki kez kılınan bir namaz olduğu için akılda kalıcı olmayabilir. İşte Diyanet tarafından paylaşılan bayram namazı kılınışı...

    takvim.com.tr
    Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

    Bayram namazı kılınışı birçok kişi tarafından aratılmaya başlandı. İşte Diyanet tarafından belirtilen bayram namazı kılınışı...

    BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

    Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

    BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    1. Rekat

    - Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    - Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

    - Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    - Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    - Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    - İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    - Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

        2. Rekat

        - İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        - Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        - Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

        - Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

        BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

        Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan bayram namazı iki rekat olarak cemaatle birlikte eda edilmektedir.

        BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

        Vakit girince cemaat saf olarak: "Niyet ettim vâcib olan bayram namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet eder.

            BAYRAM NAMAZLARININ HÜKMÜ NEDİR?

            Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.
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            Haberler Yaşam Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır? 21 Nisan 2023 DİYANET BAYRAM NAMAZI KILINIŞI! Bayram namazına nasıl niyet edilir?
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