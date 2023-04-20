Bayram namazı kaç rekat, nasıl kılınır? 21 Nisan 2023 DİYANET BAYRAM NAMAZI KILINIŞI! Bayram namazına nasıl niyet edilir?

Bayram namazı kılınışı birçok kişi tarafından aratılmaya başlandı. İşte Diyanet tarafından belirtilen bayram namazı kılınışı...
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.
Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
1. Rekat
- Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
- Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
- İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
- Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.