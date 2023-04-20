Adıyaman'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Araçların camları patladı!

Adıyaman'da yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti. Dolu büyüklüğünde yağan dolu Adıyaman'ın birçok ilçesinde etkili oldu.
Dolu yağışı nedeniyle yerler beyaza bürünürken, taşkınlar meydana geldi.
Adıyaman'da yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti. Dolu büyüklüğünde yağan dolu Adıyaman'ın birçok ilçesinde etkili oldu.
Dolu yağışı nedeniyle yerler beyaza bürünürken, taşkınlar meydana geldi.
Deprem ve selin ardından yağan dolu vatandaşlarda korkuya neden oldu.
Ceviz büyüklüğünde ve bazı bölgelerde tırtıklı olan doluyu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Dolu yağının Adıyaman merkeze bağlı Ürgüç ve Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Beldesi'nde etkili olduğu öğrenildi.