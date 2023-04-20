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    • Yaşam
    • 20.04.2023 19:21
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    • 20.04.2023 19:21
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    Adıyaman'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Araçların camları patladı!

    Adıyaman'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Araçların camları patladı, ekinler zarar gördü Adıyaman'da yağan ceviz büyüklüğünde yağan dolu, araçların camlarını patlattı, ekinlere büyük zarar verdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Adıyaman’a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!

    Adıyaman'da yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti. Dolu büyüklüğünde yağan dolu Adıyaman'ın birçok ilçesinde etkili oldu.

    Kahta, Gölbaşı, Besni ve merkezi bağlı köylerde etkili olan dolu nedeniyle araçların camları patladı, ekinler büyük zarar gördü.

    Dolu yağışı nedeniyle yerler beyaza bürünürken, taşkınlar meydana geldi.

        Deprem ve selin ardından yağan dolu vatandaşlarda korkuya neden oldu.

        Ceviz büyüklüğünde ve bazı bölgelerde tırtıklı olan doluyu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.


        Dolu yağının Adıyaman merkeze bağlı Ürgüç ve Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Beldesi'nde etkili olduğu öğrenildi.

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        Haberler Yaşam Adıyaman'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Araçların camları patladı!
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