Kocaeli'de feci kaza! Bayram ziyaretine giden 8 kişilik ailenin bulunduğu araç yan yattı!

F.U.'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrulan araç yan yattı. Kaza esnasında hafif ticari aracın bagaj kapağının açıldığı ve o bölmede oturan 3 çocuğun yola savrulduğu öğrenildi. O sırada arkadan gelen başka bir aracın olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 8 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğin tek şeritten verildiği yol, kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.