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    • Yaşam
    • 21.04.2023 11:38
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    • 21.04.2023 11:38
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    Kocaeli'de feci kaza! Bayram ziyaretine giden 8 kişilik ailenin bulunduğu araç yan yattı!

    Kocaeli’de bayram ziyaretine giden 8 kişilik aile, içinde bulundukları hafif ticari aracın yan yatması sonucu yaralandı. Yaralılardan 3’ünün bagaj kısmında oturan çocuklar olduğu ve kazada araçtan yola savruldukları öğrenildi.

    Bayramlaşmaya giderken faciadan dönüldü!

    Kaza, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi D-100 Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 kişilik aile F.U. idaresindeki 06 AS 1410 plakalı Fiat marka hafif ticari araca binerek bayram ziyareti için yola çıktı.

    F.U.'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrulan araç yan yattı. Kaza esnasında hafif ticari aracın bagaj kapağının açıldığı ve o bölmede oturan 3 çocuğun yola savrulduğu öğrenildi. O sırada arkadan gelen başka bir aracın olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralanan 8 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğin tek şeritten verildiği yol, kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.



    "ARKA CAMDAN DIŞARIYA FIRLADIK"
    Aracın arka kısmından yola savrulan çocuklardan biri kazayı, "Biz arkada uyuyorduk. Dengemiz kayboldu. Zaten arka camdan dışarıya fırladık. Sonra annem arabadan dışarı çıktı. Ardından amcam ve diğer akrabalarımız da çıktı" sözleriyle anlattı.

    Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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    Haberler Yaşam Kocaeli'de feci kaza! Bayram ziyaretine giden 8 kişilik ailenin bulunduğu araç yan yattı!
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