Ümraniye'de feci kaza! Bariyere vurduktan sonra TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Motosiklet bu sırada önünde seyir halinde bulunan İBB'ye ait 34 EUS 246 plakalı TIR'a çarptı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.