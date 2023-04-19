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    • Yaşam
    • 19.04.2023 19:47
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    • 19.04.2023 19:47
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    İzmir'de korku dolu anlar: Halat koptu havada asılı kaldılar

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir gökdelenin temizliğini yapan işçilerin bağlı bulunduğu halatlardan biri koptu. Bir süre iskelede mahsur kalan 2 işçinin daha sonra kurtarıldığı öğrenildi.

    Korku dolu anlar!

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir gökdelenin temizliğini yapan işçilerin bağlı bulunduğu halatlardan biri koptu.

    Olay, saat 17.30 sıralarında Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan bir gökdelende meydana geldi. Binanın camlarını temizledikleri öğrenilen işçilerin bulunduğu iskelenin halatlarından birisi bir anda koptu.

    DEFALARCA BİNAYA ÇARPTILAR
    Halatın kopmasıyla iskelede asılı kalan işçiler, binaya defalarca çarptı.

    Merdivenlere ip atıp kendilerini sabitlemeye çalışan işçilerin yaşadığı korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Halatın kopmasıyla bir süre iskelede mahsur kalan 2 işçinin daha sonra kurtarıldığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam İzmir'de korku dolu anlar: Halat koptu havada asılı kaldılar
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