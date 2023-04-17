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    Sakarya Büyükşehir Belediyesi can dostlarının yanında!

    Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, bölgenin en büyük hayvan hastanesi olarak dikkat çekiyor. Merkezde her yıl 5 bin hayvan kısırlaştırılacak. Tedavi ve bakımları yapılacak. Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’da sokak hayvanları sahipsiz değil, Büyükşehir var” dedi.

    Sakarya Büyükşehir can dostlarının yanında

    Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bölgenin en donanımlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni hizmete açtı. Şehrin genelinde besleme alanları oluşturan, sosyal donatı alanlarında kedi evleri inşa eden, özellikle soğuk kış günlerinde besleme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilen merkez ile bu çalışmalarını taçlandırdı.

    SON TEKNOLOJİYLE DONATILDI
    Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla projesi kısa sürede tamamlanan ve uygulama aşamasına geçilen Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kapılarını açtı. Büyükşehir'in kurduğu uzman ekip, bu merkezde sokaktaki can dostlarını kucaklıyor. Tam donanımlı büyük bir hastane özelliğine sahip olan merkezde hayvanlar tedavi ediliyor, bakıma alınıyor.

    Yoğun bakım ünitesi, anestezi bölümü, ön muayene ve genel muayene alanları, ameliyathaneler, laboratuvar, hayvan bekleme alanları gibi birçok alanı kapsayan merkez röntgen, EKG, ultrason gibi tanı ve tedavide kullanılan son teknoloji cihazları içinde bulunduruyor. Şehir sokaklarında kaza geçiren, hasta olan ya da yaralanmış hayvanlar buradaki uzman veterinerler tarafından tedavi ediliyor. Ayrıca hayvan hastanesinde rutin uygulamalar da başladı. Ayrıca sokak hayvanlarına her türlü acil ve kalıcı müdahaleyi mobil olarak yapabilecek kapasiteye sahip olacak ambulansımızı kısa süre içerisinde hizmete başlayacak.

    HEDEFİMİZ HER YIL 10 BİN HAYVANI TEDAVİ ETMEK
    Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Sakarya'da artık tüm can dostların yuvası Büyükşehir olacak. Tesisimizde her yıl 10 bine yakın hayvanın tedavi edilmesi hedefleniyor. Dilsiz dostlarımızın derdine derman olacak, onlara şifa dağıtacak projemiz gurur kaynağımız olmuştur. Sokaktaki canlar için daha nice hizmetler yapmak için gündüz, gece çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



    TURİZMİN YENI GÖZDESİ: ACARLAR LONGOZU
    Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal alanlarına yürüttüğü projelerle değer katıyor. Kentin dört bir yanında vatandaşların vakit geçirebileceği birbirinden güzel alanlar inşa eden Büyükşehir, doğal güzelliklerin ön plana çıkarılması için de çaba sarf ediyor. Şehrin en önemli doğa harikalarından olan ve dünyanın sayılı su basar ormanları arasında yer alan longozu yenilenen yüzüyle Sakarya turizmine kazandıran Büyükşehir, doğal
    güzellikleri gün yüzüne çıkarıyor. Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük ikinci longozu olan Acarlar, yaklaşan yaz dönemi öncesi ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

    GÖZ BEBEĞİMİZ GİBİ KORUYORUZ
    200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan doğa güzelliğini değerlendiren Başkan Yüce, "Şehrin doğal güzelliklerini korumak, Sakarya'nın doğa harikası yerlerini tanıtmak için gayretle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizi alternatif yaşam alanlarıyla buluşturuyor, doğal güzelliklerimizi göz bebeğimiz gibi koruyoruz. Sakarya'mız gölü, nehirleri, akarsuları, denizi, yayları ve yeryüzünün cenneti. Acarlar Longozu da bu güzelliklerin en özel olanlarından biriydi. Doğal yapısını koruyarak yenilediğimiz turizm noktası inşallah gerek şehir içi gerekse şehir dışından misafirlerini ağırlamaya devam edecek" diye konuştu.



        55 BİN METREKAREDE 14 BİN GÜNEŞ PANELİ
        Tükenebilir kaynakların her zaman farkında olan ve hayata geçirdiği çevreci projelerle kaynaklarını koruyarak geleceğe güvenli bir şekilde taşıyan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynakları alanında devasa GES Projesi ile örnek bir adım attı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) marifetiyle yürütülen çalışmalar kapsamında 14 bin güneş panelinin montaj işleminde sona gelindi. Test aşamalarına başlanan Karaman GES Projesi sonlandığında ise yılda minimum 4 bin hanenin elektriğine denk gelecek şekilde elektrik üretilecek.

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Türkiye Yüzyılı söylemleri kapsamında yer alan ve ülkemizin enerjiye yaptığı yatırımlara GES Projesi ile destek veren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, AK Parti belediyeciliğinin çalışkanlığına ve vatandaşa hizmet anlayışına bir örnek.

        ÜRETEN ŞEHİR SAKARYA
        Projenin ilk gününden beri aralıksız şekilde çalışan ekipler ve Sakarya için gündüz gece demeden her çalışmayı yakından takip eden Başkan Ekrem Yüce sayesinde projenin önümüzdeki aylarda vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Yüce, "Üretimin her alanında biz varız. Tarımsal, sanayi ve enerji üretimleri gibi birçok farklı alanda öncü işlere imza attık. 'Üreten Şehir Sakarya' derken şehrimizi her alanda kendi kendine yetebilen bir hale getirdik" diye konuştu.



        TÜRKİYE'YE ÖRNEK: SERACILIK MÜKEMMELİYET MERKEZİ
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye'nin tarımsal kalkınma hamlesine, üretim odaklı anlayışına her alanda katkı sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi. 6 ayda yapılan üretimin 700 tonu aştığını ifade ederek, 2023'de üretim rekoru kıracaklarını söyledi.

        Yüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak üretimi, verimliliği ve kaliteyi artırmak, insan sağlığına faydalı olan ürünler yetiştirmek için harekete geçtik ve Seracılık Mükemmeliyet Merkezimizi bu hedefler ışığında hayata geçirdik. Tamamen çevreci yatırımımızla organik üretim yapıyoruz" dedi.

        Atıl durumda olan alanı tarıma kazandırdıklarını da aktaran Yüce, "Tesisimizi kurduk ve ardından 8 çeşit 65 bin kök domates fidesinin dikimini gerçekleştirdik. Topraksız tarım uygulaması ve jeotermal ısıtmalı üretim ile 25 dönümde ilk 6 ayda 700 ton üretim gerçekleştirdik. Bu yıl fide sayımızı da 65 binden 90 bine çıkardık. İnşallah üretimimiz artacak." diye konuştu.

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        Haberler Yaşam Sakarya Büyükşehir Belediyesi can dostlarının yanında!
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