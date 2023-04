Sakarya Büyükşehir Belediyesi can dostlarının yanında!

SON TEKNOLOJİYLE DONATILDI

Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla projesi kısa sürede tamamlanan ve uygulama aşamasına geçilen Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kapılarını açtı. Büyükşehir'in kurduğu uzman ekip, bu merkezde sokaktaki can dostlarını kucaklıyor. Tam donanımlı büyük bir hastane özelliğine sahip olan merkezde hayvanlar tedavi ediliyor, bakıma alınıyor.

Yoğun bakım ünitesi, anestezi bölümü, ön muayene ve genel muayene alanları, ameliyathaneler, laboratuvar, hayvan bekleme alanları gibi birçok alanı kapsayan merkez röntgen, EKG, ultrason gibi tanı ve tedavide kullanılan son teknoloji cihazları içinde bulunduruyor. Şehir sokaklarında kaza geçiren, hasta olan ya da yaralanmış hayvanlar buradaki uzman veterinerler tarafından tedavi ediliyor. Ayrıca hayvan hastanesinde rutin uygulamalar da başladı. Ayrıca sokak hayvanlarına her türlü acil ve kalıcı müdahaleyi mobil olarak yapabilecek kapasiteye sahip olacak ambulansımızı kısa süre içerisinde hizmete başlayacak.



HEDEFİMİZ HER YIL 10 BİN HAYVANI TEDAVİ ETMEK

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Sakarya'da artık tüm can dostların yuvası Büyükşehir olacak. Tesisimizde her yıl 10 bine yakın hayvanın tedavi edilmesi hedefleniyor. Dilsiz dostlarımızın derdine derman olacak, onlara şifa dağıtacak projemiz gurur kaynağımız olmuştur. Sokaktaki canlar için daha nice hizmetler yapmak için gündüz, gece çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.