Sakarya Büyükşehir Belediyesi can dostlarının yanında!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bölgenin en donanımlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni hizmete açtı. Şehrin genelinde besleme alanları oluşturan, sosyal donatı alanlarında kedi evleri inşa eden, özellikle soğuk kış günlerinde besleme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilen merkez ile bu çalışmalarını taçlandırdı.
SON TEKNOLOJİYLE DONATILDI
Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla projesi kısa sürede tamamlanan ve uygulama aşamasına geçilen Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kapılarını açtı. Büyükşehir'in kurduğu uzman ekip, bu merkezde sokaktaki can dostlarını kucaklıyor. Tam donanımlı büyük bir hastane özelliğine sahip olan merkezde hayvanlar tedavi ediliyor, bakıma alınıyor.
Yoğun bakım ünitesi, anestezi bölümü, ön muayene ve genel muayene alanları, ameliyathaneler, laboratuvar, hayvan bekleme alanları gibi birçok alanı kapsayan merkez röntgen, EKG, ultrason gibi tanı ve tedavide kullanılan son teknoloji cihazları içinde bulunduruyor. Şehir sokaklarında kaza geçiren, hasta olan ya da yaralanmış hayvanlar buradaki uzman veterinerler tarafından tedavi ediliyor. Ayrıca hayvan hastanesinde rutin uygulamalar da başladı. Ayrıca sokak hayvanlarına her türlü acil ve kalıcı müdahaleyi mobil olarak yapabilecek kapasiteye sahip olacak ambulansımızı kısa süre içerisinde hizmete başlayacak.
HEDEFİMİZ HER YIL 10 BİN HAYVANI TEDAVİ ETMEK
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Sakarya'da artık tüm can dostların yuvası Büyükşehir olacak. Tesisimizde her yıl 10 bine yakın hayvanın tedavi edilmesi hedefleniyor. Dilsiz dostlarımızın derdine derman olacak, onlara şifa dağıtacak projemiz gurur kaynağımız olmuştur. Sokaktaki canlar için daha nice hizmetler yapmak için gündüz, gece çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
TURİZMİN YENI GÖZDESİ: ACARLAR LONGOZU
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal alanlarına yürüttüğü projelerle değer katıyor. Kentin dört bir yanında vatandaşların vakit geçirebileceği birbirinden güzel alanlar inşa eden Büyükşehir, doğal güzelliklerin ön plana çıkarılması için de çaba sarf ediyor. Şehrin en önemli doğa harikalarından olan ve dünyanın sayılı su basar ormanları arasında yer alan longozu yenilenen yüzüyle Sakarya turizmine kazandıran Büyükşehir, doğal
güzellikleri gün yüzüne çıkarıyor. Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük ikinci longozu olan Acarlar, yaklaşan yaz dönemi öncesi ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.
GÖZ BEBEĞİMİZ GİBİ KORUYORUZ
200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan doğa güzelliğini değerlendiren Başkan Yüce, "Şehrin doğal güzelliklerini korumak, Sakarya'nın doğa harikası yerlerini tanıtmak için gayretle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizi alternatif yaşam alanlarıyla buluşturuyor, doğal güzelliklerimizi göz bebeğimiz gibi koruyoruz. Sakarya'mız gölü, nehirleri, akarsuları, denizi, yayları ve yeryüzünün cenneti. Acarlar Longozu da bu güzelliklerin en özel olanlarından biriydi. Doğal yapısını koruyarak yenilediğimiz turizm noktası inşallah gerek şehir içi gerekse şehir dışından misafirlerini ağırlamaya devam edecek" diye konuştu.