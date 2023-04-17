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    Asrın felaketinde geriye tarifi imkansız acılar kaldı! Annesi ve ağabeyinin enkazdan çıkan eşyalarına sarılıp ağladı

    Hasan Cengiz, depremde annesini ve ağabeyini kaybetti. İkiziyle teselli bulan gencin sözleri yüreklere işledi: Annem ölürken bile oğluna siper olmuş. Enkazda bulduğum eşyalarını ömür boyu saklayacağım. İşte sizler için derlediğimiz 17 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Benzersiz acı

    Asrın felaketinden geriye, tarifi imkansız acılar kaldı. Hatay Antakya'da yaşayan Cengiz Ailesi de depreme evlerinde yakalandı. Anne Sevilay Cengiz ile oğlu Erdoğan Cengiz kurtarılamadı. Sudan'da otomobil tamirciliği yapan Hasan Cengiz ise soluğu memleketinde aldı.

    Enkazın başından bir an olsun ayrılmadı. İkizi Hüseyin'in sağ kurtulmasıyla teselli bulan Hasan Cengiz, enkazdan çıkan annesine ait bir gömlek ve ağabeyine ait çoraba sarılıp uzun uzun ağladı. "Annem deprem olurken ikizimin üzerine kapanmış. Ölürken bile oğlunun hayatını kurtardı" diyerek ağladı. ERDOĞAN ÖZTÜRK



    CENNET SU YAŞASIN!
    İzmir'de Cennet Su Ateş, SMA Tip-1 hastalığıyla dünyaya geldi. Aile, kızlarının tedavi masrafları için yardım kampanyası düzenledi. 6 aydır hala hedeflenen rakama ulaşamadıklarını söyleyen baba Aykut Ateş, yardım istedi: Kardeşleri ile oynamak istiyor, oynayamıyor. Sofraya oturduğumuzda yiyeceklerden istiyor ama yutamıyor. Ek gıda alması lazım ama hiçbir şey yiyemiyor. 6 ayda hedefimizin sadece yüzde 3'üne ulaşabildik. Umudumuz hep var. Yardım istiyoruz!



    KABAD'AYI'
    Trabzon'da kış uykusuna yapmayan ayı, dehşet saçtı! 4 ay boyunca 2.300 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası Davunlu Obası'nda girilmedik yayla evi bırakmadı! Zeytinyağı içti, fındık yedi eşyaları parçaladı! Bölge sakinlerinden Coşkun Halcı isyan bayrağını açtı: Her yeri parçalamış dağıtmış. Bir şişe zeytinyağını içmiş. Fındığı yemiş. Evde birkaç gece geçirmiş!



        ANADOLU BOĞAZ'DA
        Dünyada ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu'na demirledi. Vatandaşlardan yoğun ilgi geldi. Bugün ziyarete açılacak olan geminin önünde vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Geminin 23 Nisan'a kadar ziyaret edilebileceği bildirildi.



        NE YAPTIN ÖĞRETMENİM
        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir ortaokulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan G.E., (27) Erzincan'da ailesiyle birlikte yaşadığı dairede iple asılı halde bulundu. G.E.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken olay yeri ve polis ekipleri dairede incelemede bulundu. Polis, olayın intihar ihtimalinin yüksek olduğunu araştırmanın devam ettiğini açıkladı.



        BUNALIM CİNNETİ
        Konya'da polis S.Ö. (49), 20 Mart'ta emekli olduktan sonra boşluğa düşünce bunalıma girdi. Dün sabah evinde silahını başına dayayarak intihara yeltendi. Eşi ve çocukları, engel olmak istedi. S.Ö., eşi S.'yi (50) göğsünden, kızı A.'yı (20), karnından, oğlu M'yi (24) ise omzundan yaraladı. Anne ve çocuklarının durumunun ciddi olduğu belirlendi. Cani ise gözaltına alındı. Tolga YANIK

            'CAN'KURTARAN
            İstanbul Ümraniye'de Sinan Doğan adlı saldırganın sokak köpeği 'Duman'ı silahla yaralayıp diğer köpekleri de vurmak istediği anda canını siper eden Özlem Gürel'i tehdit etmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, "Köpekleri korumak için direndi ve mücadele etti" diyerek hayvan sever kadının kahramanlığını ve cesaretini vurguladı. Savcılık, Doğan hakkında "ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme", "ruhsatsız silah kullanma" ve "silahla tehdit" suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. ARZU KAYA



            İZMİR'DE DESTAN YAZACAĞIZ
            İzmir AK Parti'den aday olan Nisa Alptekin (18), TAKVİM'e anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüştüğünü anlatan Alptekin, "Cumhurbaşkanımız o kadar iyi bir insan ki oturduğumuz andan itibaren 40 yıldır tanışıyormuş gibi hissettirdi. Çok samimiydi. Cumhurbaşkanımızla büyüdüm. Gururluyum. Arkadaş gibi sohbet muhabbet ettik. Bana gençler hakkında nasihatler verdi. Gençler ve kadınlarımız ile ilgili yapacağımız projeler hakkında konuştuk. Ben de Cumhurbaşkanımızın nasihatlerine uyacağım. Cumhurbaşkanımıza söz verdim. İzmir'de destan yazacağız" dedi.



            DEVLET ANA
            EmineErdoğan, İstanbul'da 30 çocukla bir araya geldi. "Yavrularımızın yankılanan neşeli gülüşleri, bizim en büyük hazinemiz" dedi. Bir çocuk "Cumhurbaşkanı'mıza okutun" deyip kendisine not verince şunu söyledi: Her birinin mesajını Başkan dedelerine ulaştıracağım.



                72 MİLYON DEVRETTİ
                6 bieln çıkmayınca 72 milyon 722 bin lira devretti. 5 bilenler 85 bin 373'er, 4 bilenler bin 629'ar, 3 bilenler 71'er, 2 bilenler 7'şer lira alacak.



                903 BİN DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca 903 bin lira devretti. 5 bilenler 11 bin 63'er, 4+1 bilenler bin 5'er, 4 bilenler 82'şer, 3+1 bilenler 49'ar, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 19'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.


                TATSIZ TOWERS
                Merhum Mehmet Salih Tatlıcı, TATTower'ı ikinci eşinden olan oğlu Uğur'a bıraktı. Kardeşler dava açtı. Aile şimdi de binaların çürük olduğunu vurguladı: Zeminde su var. Sağlam çıkmazsa yıkılsın.

                KALİP GELDİ
                İstanbul'da Oğuzhan Ayyıldız, kalp yetmezliğine yakalandı. Nakil şarttı. Organ bulununca ameliyata alındı. Aynı anda eşi doğum yaptı. Hem sağlığına kavuşup hem de oğlunu kucakladı: Ben de oğlum ile birlikte yeniden doğdum.

                DONDURMAM ŞALGAM
                Adanalı dondurmacı Erhan Osmanoğlu, acılı şalgamdan dondurma yaptı. Topunu 20 TL'den sattı. Kapışıldı.

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                Karmod
                Haberler Yaşam Asrın felaketinde geriye tarifi imkansız acılar kaldı! Annesi ve ağabeyinin enkazdan çıkan eşyalarına sarılıp ağladı
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