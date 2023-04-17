Asrın felaketinde geriye tarifi imkansız acılar kaldı! Annesi ve ağabeyinin enkazdan çıkan eşyalarına sarılıp ağladı

Asrın felaketinden geriye, tarifi imkansız acılar kaldı. Hatay Antakya'da yaşayan Cengiz Ailesi de depreme evlerinde yakalandı. Anne Sevilay Cengiz ile oğlu Erdoğan Cengiz kurtarılamadı. Sudan'da otomobil tamirciliği yapan Hasan Cengiz ise soluğu memleketinde aldı.
Enkazın başından bir an olsun ayrılmadı. İkizi Hüseyin'in sağ kurtulmasıyla teselli bulan Hasan Cengiz, enkazdan çıkan annesine ait bir gömlek ve ağabeyine ait çoraba sarılıp uzun uzun ağladı. "Annem deprem olurken ikizimin üzerine kapanmış. Ölürken bile oğlunun hayatını kurtardı" diyerek ağladı. ERDOĞAN ÖZTÜRK
CENNET SU YAŞASIN!
İzmir'de Cennet Su Ateş, SMA Tip-1 hastalığıyla dünyaya geldi. Aile, kızlarının tedavi masrafları için yardım kampanyası düzenledi. 6 aydır hala hedeflenen rakama ulaşamadıklarını söyleyen baba Aykut Ateş, yardım istedi: Kardeşleri ile oynamak istiyor, oynayamıyor. Sofraya oturduğumuzda yiyeceklerden istiyor ama yutamıyor. Ek gıda alması lazım ama hiçbir şey yiyemiyor. 6 ayda hedefimizin sadece yüzde 3'üne ulaşabildik. Umudumuz hep var. Yardım istiyoruz!
KABAD'AYI'
Trabzon'da kış uykusuna yapmayan ayı, dehşet saçtı! 4 ay boyunca 2.300 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası Davunlu Obası'nda girilmedik yayla evi bırakmadı! Zeytinyağı içti, fındık yedi eşyaları parçaladı! Bölge sakinlerinden Coşkun Halcı isyan bayrağını açtı: Her yeri parçalamış dağıtmış. Bir şişe zeytinyağını içmiş. Fındığı yemiş. Evde birkaç gece geçirmiş!