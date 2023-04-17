Asrın felaketinde geriye tarifi imkansız acılar kaldı! Annesi ve ağabeyinin enkazdan çıkan eşyalarına sarılıp ağladı





903 BİN DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 903 bin lira devretti. 5 bilenler 11 bin 63'er, 4+1 bilenler bin 5'er, 4 bilenler 82'şer, 3+1 bilenler 49'ar, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 19'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.





TATSIZ TOWERS

Merhum Mehmet Salih Tatlıcı, TATTower'ı ikinci eşinden olan oğlu Uğur'a bıraktı. Kardeşler dava açtı. Aile şimdi de binaların çürük olduğunu vurguladı: Zeminde su var. Sağlam çıkmazsa yıkılsın.



KALİP GELDİ

İstanbul'da Oğuzhan Ayyıldız, kalp yetmezliğine yakalandı. Nakil şarttı. Organ bulununca ameliyata alındı. Aynı anda eşi doğum yaptı. Hem sağlığına kavuşup hem de oğlunu kucakladı: Ben de oğlum ile birlikte yeniden doğdum.



DONDURMAM ŞALGAM

Adanalı dondurmacı Erhan Osmanoğlu, acılı şalgamdan dondurma yaptı. Topunu 20 TL'den sattı. Kapışıldı.

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