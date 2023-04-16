Kağıthane'de 15. kattan düşen 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti





İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan E.N.S. ambulansla Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. E.N.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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