Antalya'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Batı Çevre Yolu'ndaki kavşakta meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Esin A. kontrolündeki 07 AIH 851 plakalı otomobil, Yunus E.B.'in kullandığı 07 ABE 16 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

ARAÇLAR SAVRULDU

Savrulan 2 araç, sürücüsü öğrenilemeyen 1 otomobil ile 1 hafif ticari araca çarptı.

Kazayı görenlerle sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi çıkartırken, sağlık görevlileri ise yaralanan Esin A., Mustafa A., Yunus E.B., Serkan A. ve adı öğrenilemeyen 3 kişiye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Kazada yaralanan ve isimleri öğrenilemeyen 2 genç kız çevredekilerden yardım istedi. Kazaya karışan yabancı uyruklu kadının ise olayın şokunu yaşadığı görüldü. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekicilerle kaldırıldı, Batı Çevre Yolu'nda uzun kuyruklar oluştu. Polisin, trafiği bir süre kontrollü sağladığı yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.