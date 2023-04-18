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    • Yaşam
    • 18.04.2023 10:04
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    • 18.04.2023 10:05
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    TOKİ PARA İADESİ Ziraat Bankası, Halkbank nasıl alınır? TOKİ sosyal konut başvuru parası geri alma nasıl yapılır?

    TOKİ İstanbul kura sonuçları tamamlandı. En sık aratılanlar arasında TOKİ kura sonuçları isim listesi yer alıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TOKİ Halkbank başvuru parası geri alma nasıl yapılır?

    17 Nisan 2023 itibariyle TOKİ İstanbul kura çekilişleri tamamlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOKİ kura sonuçları e-devlete ne zaman düşer sorusu yer alıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları e-devlete ne zaman yansır? İşte detaylar...

    TOKİ PARA İADESİ 2023 NASIL ALINIR?

    TOKİ çekilişinde ismi çıkmayanlar yatırdığı 500 lirayı geri alıyor. 2022 yılında e-Devlet'ten yapılan İlk Evim İlk İş Yerim projesi için 500 TL yatırılması gerekiyordu. 81 ilde yürütülen projelerde çekilişler devam ederken hak sahibi olamayanlar para iadelerini almak için harekete geçti. Ücret iadesi sürecinde TOKİ sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak paraların nasıl alınabileceğini duyurdu. TOKİ; kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını duyurdu.

    ZİRAAT BANKASI, HALKBANK TOKİ KURA PARA İADESİ NASIL GERİ ALINIR?

    TOKİ tarafından gerçekleştirilen kuralarda hak sahibi olunmadığı taktirde başvuru için yatırılan 500 TL IBAN'a iade edilebiliyor. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

        BAŞVURUSU REDDEDİLENLER

        TOKİ sosyal konutta ve arsada başvuru şartları uymayan vatandaşların başvuruları reddedilmeye başlandı. Gelir, ikamet ve diğer şartları uymayan vatandaşların başvuruları iptal edildi ve başvurusu iptal edilenlerin 500 liralık ücretleri iade ediliyor.

        KURADA ADI ÇIKMAYAN KİŞİLER

        TOKİ sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediyor. Kura çekiminde adı çıkmayan vatandaşların paraları iade edilmeye başlandı.

        TOKİ KURA SONUÇLARI E-DEVLET'E NE ZAMAN YANSIR?

        Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek. Kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Sonuçların e-Devlet üzerinden sorgulanması ise bir gün sonra yapılabiliyor.

            İSTANBUL TOKİ KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ EKRANI

            Kura çekiliş sonuçları ve isim listesi e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

            SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

            TOKİ İSTANBUL KURASI ETAP ETAP KONUT SAYILARI

            İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek.
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            Haberler Yaşam TOKİ PARA İADESİ Ziraat Bankası, Halkbank nasıl alınır? TOKİ sosyal konut başvuru parası geri alma nasıl yapılır?
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