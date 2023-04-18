TOKİ PARA İADESİ Ziraat Bankası, Halkbank nasıl alınır? TOKİ sosyal konut başvuru parası geri alma nasıl yapılır?

17 Nisan 2023 itibariyle TOKİ İstanbul kura çekilişleri tamamlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOKİ kura sonuçları e-devlete ne zaman düşer sorusu yer alıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları e-devlete ne zaman yansır? İşte detaylar...