TOKİ PARA İADESİ Ziraat Bankası, Halkbank nasıl alınır? TOKİ sosyal konut başvuru parası geri alma nasıl yapılır?

17 Nisan 2023 itibariyle TOKİ İstanbul kura çekilişleri tamamlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOKİ kura sonuçları e-devlete ne zaman düşer sorusu yer alıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları e-devlete ne zaman yansır? İşte detaylar...
TOKİ PARA İADESİ 2023 NASIL ALINIR?
TOKİ çekilişinde ismi çıkmayanlar yatırdığı 500 lirayı geri alıyor. 2022 yılında e-Devlet'ten yapılan İlk Evim İlk İş Yerim projesi için 500 TL yatırılması gerekiyordu. 81 ilde yürütülen projelerde çekilişler devam ederken hak sahibi olamayanlar para iadelerini almak için harekete geçti. Ücret iadesi sürecinde TOKİ sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak paraların nasıl alınabileceğini duyurdu. TOKİ; kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını duyurdu.
ZİRAAT BANKASI, HALKBANK TOKİ KURA PARA İADESİ NASIL GERİ ALINIR?
TOKİ tarafından gerçekleştirilen kuralarda hak sahibi olunmadığı taktirde başvuru için yatırılan 500 TL IBAN'a iade edilebiliyor. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.