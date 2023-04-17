Tencere ve tava kulplarındaki delik bakın ne işe yarıyor! Tencere, tava kulplarında neden küçük delikler olur? Sırrı ortaya çıktı...

Her gün kullanmamıza rağmen tavanızın kulbunda neden delik olduğunu hiç düşünmemişsinizdir. İşte işimize yaradığı o alanlar...
ASMAK İÇİN KULLANILIR
Saptaki deliğin en yaygın nedenlerinden biri, tavayı kolayca asmak içindir. Sapta bir delik olmasının en önemli nedenlerinden biri budur.
SICAKLIK
Bu birçok insanın bilmediği durumlardan biri de saptaki delik aynı zamanda ısının kaçmasına izin vermesidir. Isının birikerek elinizi yakmasını engeller. Bu özellikle ısıyı çok iyi ileten metal tavalar için önemlidir.