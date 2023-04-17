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    • Yaşam
    • 17.04.2023 16:53
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    • 17.04.2023 16:53
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    Tencere ve tava kulplarındaki delik bakın ne işe yarıyor! Tencere, tava kulplarında neden küçük delikler olur? Sırrı ortaya çıktı...

    Bu tava ve tencerelerin çoğunda kulpun ucuna doğru bir delik bulunur. O deliğin neden orada olduğunu hiç düşündünüz mü? Kimsenin umursamadığı bu delikler bakın ne işe yarıyormuş! İşte tencere, tava ve cezvelerin ucundaki o küçük deliklerin sırrı...

    takvim.com.tr
    Tencere ve tava kulplarındaki delik bakın ne işe yarıyor!

    Her gün kullanmamıza rağmen tavanızın kulbunda neden delik olduğunu hiç düşünmemişsinizdir. İşte işimize yaradığı o alanlar...

    ASMAK İÇİN KULLANILIR

    Saptaki deliğin en yaygın nedenlerinden biri, tavayı kolayca asmak içindir. Sapta bir delik olmasının en önemli nedenlerinden biri budur.

    SICAKLIK

    Bu birçok insanın bilmediği durumlardan biri de saptaki delik aynı zamanda ısının kaçmasına izin vermesidir. Isının birikerek elinizi yakmasını engeller. Bu özellikle ısıyı çok iyi ileten metal tavalar için önemlidir.

        TEMİZLİK

        Tencere ve tencerelerin delik olmasının bir diğer yaygın nedeni de tencerenin kolay temizlenmesine olanak sağlamasıdır. Tavayı kolayca temizlemek için tavayı bir kancaya asabilir ve kolayca ovalayabilirsiniz, bu da kişinin tüm köşelere ve çatlaklara ulaşması için uygun bir seçimdir.

        SAĞLAM TUTUŞ

        Bazı tavaların sapında daha sağlam bir tutuş sağlamak için bir delik bulunur. İşaret parmağınızı delikten geçirip diğer parmaklarınızı tutamağa dolayarak tavayı daha güvenli bir şekilde kavrayabilirsiniz.

        SPATULA TUTUCU

        Görünüşe göre, tencere ve tavalar, spatula veya karıştırıcı gibi yemek kaşıklarını tutmak için bu deliğe sahip. Bu, kolay pişirmeye ve yemek pişirirken çevrenin daha az dağınık olmasına yardımcı olur. Genel olarak, bir mutfak tavasının sapındaki delik, pişirmeyi ve temizlemeyi daha kolay ve daha verimli hale getiren basit ama çok kullanışlı bir özelliktir.
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        Karmod
        Haberler Yaşam Tencere ve tava kulplarındaki delik bakın ne işe yarıyor! Tencere, tava kulplarında neden küçük delikler olur? Sırrı ortaya çıktı...
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