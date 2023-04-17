Tencere ve tava kulplarındaki delik bakın ne işe yarıyor! Tencere, tava kulplarında neden küçük delikler olur? Sırrı ortaya çıktı...

SPATULA TUTUCU

Görünüşe göre, tencere ve tavalar, spatula veya karıştırıcı gibi yemek kaşıklarını tutmak için bu deliğe sahip. Bu, kolay pişirmeye ve yemek pişirirken çevrenin daha az dağınık olmasına yardımcı olur. Genel olarak, bir mutfak tavasının sapındaki delik, pişirmeyi ve temizlemeyi daha kolay ve daha verimli hale getiren basit ama çok kullanışlı bir özelliktir.