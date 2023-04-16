Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Urgan Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Ramazan Şenuysal(37), 42 PC 248 plakalı otomobille ailesiyle birlikte annesine iftar yemeğine gitmek isterken aniden yola çıkan Bünyamin Gökkurt (54) yönetimindeki 42 BKA 61 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Ramazan Şenuysal, yanındaki Dudu Şenuysal (31) ve Ömer Şenuysal (3), diğer sürücü Bünyamin Gökkurt, yanındaki Aziz Berat Gökkurt(9) yaralandı. Araç içinde sıkışan Dudu Şenuysal, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralı 5 kişi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.