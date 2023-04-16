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    • Yaşam
    • 16.04.2023 19:50
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    • 16.04.2023 19:50
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    Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

    Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen bir kazazede yakınının motosikletini devrirek yerde sürüklenmesi ise kameraya yansıdı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

    Kaza, saat 17.30 sıralarında Urgan Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Ramazan Şenuysal(37), 42 PC 248 plakalı otomobille ailesiyle birlikte annesine iftar yemeğine gitmek isterken aniden yola çıkan Bünyamin Gökkurt (54) yönetimindeki 42 BKA 61 plakalı otomobille çarpıştı.

    İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Ramazan Şenuysal, yanındaki Dudu Şenuysal (31) ve Ömer Şenuysal (3), diğer sürücü Bünyamin Gökkurt, yanındaki Aziz Berat Gökkurt(9) yaralandı. Araç içinde sıkışan Dudu Şenuysal, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.

    Yaralı 5 kişi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Çarpışmanın şiddetiyle Şenuysal ailesinin iftar yemeğine götürdüğü tatlılar ise yola savruldu. Kaza haberini alıp olay yerine gelen Gökkurt ailesinin bir yakını ise panikle durduramadığı motosikletini devirince yerde sürüklendi.

        Bu anlar ise kameraya yansıdı. Kazada yara almayan motosiklet sürücüsü yakınlarının hastaneye kaldırıldığını öğrenince, motosikletine binip, hastaneye gitti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Haberler Yaşam Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı
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