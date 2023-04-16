Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Bu anlar ise kameraya yansıdı. Kazada yara almayan motosiklet sürücüsü yakınlarının hastaneye kaldırıldığını öğrenince, motosikletine binip, hastaneye gitti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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