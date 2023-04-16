Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü 1 yaralı





İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.G. Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.Ş.'nin cenazesi ise olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından morga kaldırıldı. Hafriyat kamyonu ve beton pompası taşıyan kamyonun kaldırılması için iş makinesi ile çalışma başlatıldı.

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