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    • Yaşam
    • 16.04.2023 06:59
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    • 16.04.2023 06:59
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    Trabzon'da feci kaza: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

    Son dakika haberi! Trabzon'un Araklı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Feci kaza: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti!

    Kaza Araklı ilçesi eski Sürmene köprüsü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Osman Deniz (18) yönetimindeki 41 ABA 347 plakalı araç, Araklı ilçe merkezi yönüne doğru hareket halindeyken sürücüsünün hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile trafik lambalarına çarptı.

    Kazada araç sürücüsü Osman Deniz ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz, hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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