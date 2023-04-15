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    İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş cinayet!

    Arkeolog Hande Arslan, boşanma davasına bakan hakim Necmi Arslan’la aşka geldi. İkisi de eşlerinden ayrılıp evlendi. Bu sırada Arslan hamile olduğunu öğrendi. Yeni kocasına “Senden” dedi. Ancak bebeğin ilk eşinden olduğu ortaya çıkınca bu hikaye, cinayet ve intiharla bitti! İşte sizler için derlediğimiz 15 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    ’Eş’i görülmemiş hikaye

    İstanbul'da arkeolog Hande Arslan geçen ay eşi Hakim Necmi Arslan'la tartıştı! Eşini kızgın yağ döküp yaktı, ardından bıçakladı. Kendisi de 3. kattan ölüme atladı! Bu olayın ardından film gibi bir hikaye çıktı. Her şey Hande Arslan'ın ilk eşine boşanma davası açması ile başladı.

    Davasına bakan Anadolu Adliyesi'nde Aile Mahkemesi hakimi Necmi Arslan'la yakınlaştı. İkili birlikte yaşamaya başladı. Bu sırada Hande Arslan'ın hamile olduğu ortaya çıktı.



    AYRILMAK İSTEYİNCE...
    Henüz ilk eşiyle evli olduğu için bebek doğduğunda nüfusu onun üstüne yapıldı. İkili nikahlanınca Hakim Arslan, bebeği nüfusuna almak için dava açtı. Mahkeme ise babalık testi isteyince skandal patladı. Rapora göre bebeğin babası yüzde 99.99 ihtimalle Hande Arslan'ın eski eşi çıktı. İkili tartıştı. Hande Arslan, kendisinden ayrılmak isteyen Necmi Arslan'ı öldürdü ardından da canına kıydı!

        BOŞANMA HAKİMİ!
        PSG'nin Faslı yıldızı Achraf Hakimi, görüşmediği karısı Hiba Abouk'a boşanma davası açtı. Karşı taraftan da hamle gecikmedi ve ünlü futbolcunun mal varlığının yarısı tazminat olarak istendi. Ligue 1'in en çok kazanan oyuncularından biri olan Hakimi'nin mal varlığı ise sıfıra yakın çıktı. Hakimi'nin tüm mal varlığını annesi Sadia Mouth'ın üzerine kaydettirdiği açıklandı.



        TOPOL AJAN
        İsrailli aktör Haim Topol, 1971 yapımı "Damdaki Kemancı" filmi ile dünya çapında ün kazandı. Özellikle ülkesinde çok sevilen ünlü aktör ile ilgili inanılmaz bir gerçek ortaya çıktı. 87 yaşında hayata gözlerini yuman Haim Topol'un ailesi, ünlü aktörün Mossad ajanı olduğunu belirtti. Topol, ününü İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın gizli görevlerinde kullandığı kesinlik kazandı.



        PARİS'TE ELİT MESAJ
        Fransa'da 1 milyonu aşkın kişi emeklilik yaşının yükseltilmesi kararına karşı yine sokağa çıktı. Geçtiğimiz hafta dev yatırım şirketi Blackrock'u işgal eden protestocular, şimdi de Paris'in lüks caddesi Avenue Montaigne'deki lüks ürün grubu LVMH'nin genel merkezini bastı. Çalışanları dışarı çıkartan grup, Fransa Cumhurbaşkanı Macron aleyhine sloganlar attı. Şirketin sahibi ve dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault, "Söyleyecek tek bir sözüm yok" dedi.



            ALÇAKLAR
            Danimarka'da Kuran ve Türk bayrağına bir kez daha saldırı düzenlendi. Danimarka Büyükelçisi, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye bu saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Danimarka'nın bu konudaki duyarsız tutumu dünyadaki tüm Müslümanların tepkisini çekmekte ve milyarlarca insanın rahatsızlığının dikkate alınmadığını göstermektedir. Bu nedenle mübarek Ramazan ayında devam eden bu tür provokasyonların önlenmesi için caydırıcı tedbirler alınması talebimizi yineliyoruz" denildi.



            688 BİN DEVRETTİ
            10 bilen çıkmayınca 688 bin lira devretti. 9 bilenler 11 bin 402'şer, 8 bilenler 573'er, 7 bilenler 100'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 13'er lira alacak.

            DOLAN'DR'ICI
            İzmir'de özel bir hastane, devleti 147 milyon lira dolandırdı. 9'u doktor, 14 kişi gözaltında...

            BU DA 'MANY'TAR
            Muğla'da köylüler dağlardan kuzugöbeği mantarı topladı. Kilosunu 750 TL'den sattı.

            ALTINDAN YENİ REKOR
            Son yılların en çok kazandıran yatırımlarından altın, zirveyi bırakmadı. Bir kez daha rekor kırdı. Gramı, bin 273 liraya çıktı.

            AH BEBEK
            Amasya'da Hüseyin Öksüz, oğlu Yağız'ı pusete aldı. Araç koltuğuna oturtacaktı. Ancak küçük çocuk bir anda kayıp yere çakıldı. Kanlar içinde kaldı, kurtarılamadı.

            DEMİRTAŞ İÇİN MÜEBBET İSTENDİ
            Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerin yanı sıra HDP eski genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada, 5 bin sayfanın üzerindeki esas hakkında mütalaasını açıklandı. Mütalaada Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

            ERGİN'E ÖZEL TEPKİ
            Ergin'le ilgili tartışmalara CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel de katıldı. Özel, 2009'da amirallere suikast davasında hakkında tutuklama kararı verilince intihar eden Ali Tatar'ın abisi Ahmet Tatar'ın sözlerini hatırlattı. Özel, 'Listede görmemek istediklerim var' dedi..

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            Haberler Yaşam İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş cinayet!
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