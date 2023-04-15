İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş cinayet!

İstanbul'da arkeolog Hande Arslan geçen ay eşi Hakim Necmi Arslan'la tartıştı! Eşini kızgın yağ döküp yaktı, ardından bıçakladı. Kendisi de 3. kattan ölüme atladı! Bu olayın ardından film gibi bir hikaye çıktı. Her şey Hande Arslan'ın ilk eşine boşanma davası açması ile başladı.
Davasına bakan Anadolu Adliyesi'nde Aile Mahkemesi hakimi Necmi Arslan'la yakınlaştı. İkili birlikte yaşamaya başladı. Bu sırada Hande Arslan'ın hamile olduğu ortaya çıktı.
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Henüz ilk eşiyle evli olduğu için bebek doğduğunda nüfusu onun üstüne yapıldı. İkili nikahlanınca Hakim Arslan, bebeği nüfusuna almak için dava açtı. Mahkeme ise babalık testi isteyince skandal patladı. Rapora göre bebeğin babası yüzde 99.99 ihtimalle Hande Arslan'ın eski eşi çıktı. İkili tartıştı. Hande Arslan, kendisinden ayrılmak isteyen Necmi Arslan'ı öldürdü ardından da canına kıydı!