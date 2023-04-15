İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş cinayet!





688 BİN DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 688 bin lira devretti. 9 bilenler 11 bin 402'şer, 8 bilenler 573'er, 7 bilenler 100'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 13'er lira alacak.



DOLAN'DR'ICI

İzmir'de özel bir hastane, devleti 147 milyon lira dolandırdı. 9'u doktor, 14 kişi gözaltında...



BU DA 'MANY'TAR

Muğla'da köylüler dağlardan kuzugöbeği mantarı topladı. Kilosunu 750 TL'den sattı.



ALTINDAN YENİ REKOR

Son yılların en çok kazandıran yatırımlarından altın, zirveyi bırakmadı. Bir kez daha rekor kırdı. Gramı, bin 273 liraya çıktı.

AH BEBEK

Amasya'da Hüseyin Öksüz, oğlu Yağız'ı pusete aldı. Araç koltuğuna oturtacaktı. Ancak küçük çocuk bir anda kayıp yere çakıldı. Kanlar içinde kaldı, kurtarılamadı.



DEMİRTAŞ İÇİN MÜEBBET İSTENDİ

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerin yanı sıra HDP eski genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada, 5 bin sayfanın üzerindeki esas hakkında mütalaasını açıklandı. Mütalaada Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.



ERGİN'E ÖZEL TEPKİ

Ergin'le ilgili tartışmalara CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel de katıldı. Özel, 2009'da amirallere suikast davasında hakkında tutuklama kararı verilince intihar eden Ali Tatar'ın abisi Ahmet Tatar'ın sözlerini hatırlattı. Özel, 'Listede görmemek istediklerim var' dedi..