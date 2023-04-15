Voleybolcu Julia Ituma'nın sır ölümünde yeni detay! Gece boyunca telefonda gizemli bir arkadaşıyla kavga etti





Dün kızının cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan anne Elizabeth Udeokereke, "Saat 22.00 civarında beni aradı. 'Anne maçı kaybettik. 2 sayı yaptım ama takım berbattı' dedi. Oda arkadaşı bir şey duymadı mı? Bana imkansız görünüyor. Kızımın intihar ettiğine inanmıyorum. Paskalya'da birlikteydik, ailemizle, biz ve erkek kardeşleriyle kutladık. O çok mutluydu" dedi.