Voleybolcu Julia Ituma'nın sır ölümünde yeni detay! Gece boyunca telefonda gizemli bir arkadaşıyla kavga etti

İtalyan voleybolcunun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşti. Genç sporcunun annesi, 'Kızım intihar edemez' dedi. Tüm dünyayı şoke eden olay önceki sabah İstanbul Üsküdar'da meydana geldi. İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara, çarşamba akşamı oynanan Eczacıbaşı Dynavit maçında yenildi. Daha sonra oteline gitti. Takımın Nijeryalı oyuncusu Julia Ituma da 6. kattaki 607 numaralı odasına yerleşti.
Saat 22.49'da odasından çıktı, telefonda birisiyle uzun uzun tartıştı, sohbet etti! 23.55'te odasına dönen oyuncu, 05.31'de odasından metrelerce yükseklikten yere çakılarak can verdi. Telefonunda üzerinde 'Hoşça kalın dostlar' yazılı fotoğrafın çıkması intihar ihtimalini gündeme getirdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken sporcunun annesi Elizabeth Udeokereke ile teyzesi Helen Udeokereke İtalya'dan İstanbul'a geldi.
Dün kızının cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan anne Elizabeth Udeokereke, "Saat 22.00 civarında beni aradı. 'Anne maçı kaybettik. 2 sayı yaptım ama takım berbattı' dedi. Oda arkadaşı bir şey duymadı mı? Bana imkansız görünüyor. Kızımın intihar ettiğine inanmıyorum. Paskalya'da birlikteydik, ailemizle, biz ve erkek kardeşleriyle kutladık. O çok mutluydu" dedi.