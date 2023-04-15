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    Voleybolcu Julia Ituma'nın sır ölümünde yeni detay! Gece boyunca telefonda gizemli bir arkadaşıyla kavga etti

    Voleybolcu Julia Ituma, maç için İstanbul'a geldi. Oteline yerleşti! Gece boyunca telefonda gizemli bir arkadaşıyla kavga etti. Ardından 6. kattaki odasından düşerek can verdi. Bıraktığı 'Hoşça kalın' mesajı akıllara intihar şüphesini getirdi. Annesinin sözleri ise dikkat çekti, "Kızım çok mutluydu. İntihar etmiş olamaz"

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    İtalyan voleybolcunun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşti. Genç sporcunun annesi, 'Kızım intihar edemez' dedi. Tüm dünyayı şoke eden olay önceki sabah İstanbul Üsküdar'da meydana geldi. İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara, çarşamba akşamı oynanan Eczacıbaşı Dynavit maçında yenildi. Daha sonra oteline gitti. Takımın Nijeryalı oyuncusu Julia Ituma da 6. kattaki 607 numaralı odasına yerleşti.



    Saat 22.49'da odasından çıktı, telefonda birisiyle uzun uzun tartıştı, sohbet etti! 23.55'te odasına dönen oyuncu, 05.31'de odasından metrelerce yükseklikten yere çakılarak can verdi. Telefonunda üzerinde 'Hoşça kalın dostlar' yazılı fotoğrafın çıkması intihar ihtimalini gündeme getirdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken sporcunun annesi Elizabeth Udeokereke ile teyzesi Helen Udeokereke İtalya'dan İstanbul'a geldi.



    Dün kızının cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan anne Elizabeth Udeokereke, "Saat 22.00 civarında beni aradı. 'Anne maçı kaybettik. 2 sayı yaptım ama takım berbattı' dedi. Oda arkadaşı bir şey duymadı mı? Bana imkansız görünüyor. Kızımın intihar ettiğine inanmıyorum. Paskalya'da birlikteydik, ailemizle, biz ve erkek kardeşleriyle kutladık. O çok mutluydu" dedi.

        ODA ARKADAŞI KAVGAYA ŞAHİT OLMUŞ
        İspanyol oyuncu Lucia Varela, o gece Julia Ituma ile aynı odayı paylaştı. Öyle ki Varela, takım arkadaşıyla saat 01.30'a kadar sohbet ettikten sonra uykuya daldı. Sabah resepsiyonun telefonuyla uyandı! Julia'nın öldüğünü o zaman öğrendiğini söyleyen Varela, "Telefonda arkadaşıyla saatlerce tartıştı. Bana uykusunun olmadığını söylemişti" ifadesini kullandı.



        11 YIL SONRA BENZER ÖLÜM
        Julia'nın ölümü akıllara İtalyan voleybolcu Giulia Albini'yi getirdi. Öyle ki Giulia Albini 2012'de Eczacıbaşı voleybol takımına transfer edildi. Birkaç ay sonra da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. Sporcunun Eczacıbaşı Vitra Bayan Voleybol Takımı Antrenörü Lorenzo Micelli ile yasak aşk yaşadığı belirlendi.

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        Haberler Yaşam Voleybolcu Julia Ituma'nın sır ölümünde yeni detay! Gece boyunca telefonda gizemli bir arkadaşıyla kavga etti
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