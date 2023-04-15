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    • Yaşam
    • 15.04.2023 11:04
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    • 15.04.2023 11:05
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    Aksaray'da gençlerle yaşlı amca arasında geçen diyalog sonrası camiye akın ettiler! "Gençler nereye gidiyorsunuz?"

    Aksaray'da gençler ve yaşlı bir adam arasında geçen diyalog sonrası dikkat çeken bir olay yaşandı. Dış görünüşlerinden dolayı gençlerin camiye gittiğine inanmayan ve "İnşallah camiye gidiyorsunuzdur!" diyen yaşlı adamın sözlerine içerleyen gençler camiye adeta akın etti. 1500 öğrenci Ramazan ayının son cuması için tarihi Ulu Camii'nde buluştu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da gençlerin daveti üzerine camiye gelirken, sosyal medya hesabından yaşananları paylaştı.

    takvim.com.tr
    1500 genç Ulu Camii’ne akın etti

    Aksaray'da yaşı bir adam ile gençler arasında yaşanan diyalog sonrası Ulu Cami doldu taştı.

    Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, çeşitli liselerden öğrencilerin oluşturduğu gençlik grubunun daveti üzerine Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile gençlerle Ulu Camii'de buluştu

    Gençlerin çoğunluk oluşturduğu Ulu Camii tarihi günlerinden birini yaşanırken, cami kısa sürede doldu.

    Yüzlerce vatandaş bir araya gelirken, cuma namazı cami dışına kadar taştı. Vali Hamza Aydoğdu, gençlere düzenledikleri organizasyon ve davetleri nedeniyle teşekkür ederken, Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

    Gençlerin milli ve manevi değerlere verdikleri önemin büyük anlam ifade ettiğini belirten Vali Aydoğdu, Ramazan ayının son cumasına gençlerle birlikte veda ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.

    GENÇLER İLE YAŞLI ADAM ARASINDA GEÇEN O DİYALOG
    Vali Aydoğdu sosyal medya hesabı üzerinden camiye giden gençlerin birkaç ay önce yaşadığı bir diyaloğu da yazdı. Vali Aydoğdu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    -Gençler nereye gidiyorsunuz?
    -Camiye amca.
    -İnşallah camiye gidiyorsunuzdur!



        Bu diyalog, aylar öncesi bir günde uzun saçlı, birisi de küpeli olan üç genç ile yaşlı bir amca arasında geçiyor. Gençlerin dış görünüşleri, yaşlı amcanın biraz da alaycı, "inşallah" demesine sebep olmuş. Belli ki inanmamış gençlere...

        Gençler bu duruma fena içerlemişler. Ramazan'ın son cuma namazında buluşmak üzere sözleşmişler. Bizi de davet ettiler. Bin beş yüz genç, Aksaray'ın tarihi Ulu Camii'nde bir araya geldiler. Yaşlı amcalar dışarda kaldılar. İçeriye girebilenler de merdivenlerde anca yer buldular... Gençler bir başkalar. Nahifler, kırmıyorlar, küsmüyorlar... Tepkilerinde bile çok şıklar. Buna sebep olan yaşlı amca bugün camide var mıydı, yer bulabildi mi bilinmiyor."
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        Haberler Yaşam Aksaray'da gençlerle yaşlı amca arasında geçen diyalog sonrası camiye akın ettiler! "Gençler nereye gidiyorsunuz?"
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