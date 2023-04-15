Aksaray'da gençlerle yaşlı amca arasında geçen diyalog sonrası camiye akın ettiler! "Gençler nereye gidiyorsunuz?"

Aksaray'da yaşı bir adam ile gençler arasında yaşanan diyalog sonrası Ulu Cami doldu taştı.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, çeşitli liselerden öğrencilerin oluşturduğu gençlik grubunun daveti üzerine Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile gençlerle Ulu Camii'de buluştu
Gençlerin çoğunluk oluşturduğu Ulu Camii tarihi günlerinden birini yaşanırken, cami kısa sürede doldu.
Yüzlerce vatandaş bir araya gelirken, cuma namazı cami dışına kadar taştı. Vali Hamza Aydoğdu, gençlere düzenledikleri organizasyon ve davetleri nedeniyle teşekkür ederken, Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşadıklarını belirtti.
Gençlerin milli ve manevi değerlere verdikleri önemin büyük anlam ifade ettiğini belirten Vali Aydoğdu, Ramazan ayının son cumasına gençlerle birlikte veda ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.
GENÇLER İLE YAŞLI ADAM ARASINDA GEÇEN O DİYALOG
Vali Aydoğdu sosyal medya hesabı üzerinden camiye giden gençlerin birkaç ay önce yaşadığı bir diyaloğu da yazdı. Vali Aydoğdu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
-Gençler nereye gidiyorsunuz?
-Camiye amca.
-İnşallah camiye gidiyorsunuzdur!