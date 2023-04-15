TEM'de kaza! Seyrantepe Bağlantı Yolunda hafriyat kamyonu yan yattı

Kaza, TEM Otoyolu Seyrantepe bağlantısında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan kum yüklü hafriyat kamyonu bariyerleri parçalayarak yan yattı.

Kazada, şoför araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Şoför, diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hafif yaralanan şoför, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza yapan hafriyat kamyonunun kaldırılması için çalışmalar sürüyor.