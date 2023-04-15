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    • Yaşam
    • 15.04.2023 15:09
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    • 15.04.2023 15:09
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    TEM'de kaza! Seyrantepe Bağlantı Yolunda hafriyat kamyonu yan yattı

    Kağıthane TEM Bağlantı yolunda virajı alamayan kum yüklü hafriyat kamyonu bariyerleri parçalayarak yan yattı. Kazada yaralanan şoför, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    TIR yan yattı

    Kağıthane TEM Bağlantı yolunda virajı alamayan kum yüklü hafriyat kamyonu bariyerleri parçalayarak yan yattı. Kazada yaralanan şoför, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Kaza, TEM Otoyolu Seyrantepe bağlantısında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan kum yüklü hafriyat kamyonu bariyerleri parçalayarak yan yattı.

    Kazada, şoför araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Şoför, diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Hafif yaralanan şoför, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza yapan hafriyat kamyonunun kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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    Haberler Yaşam TEM'de kaza! Seyrantepe Bağlantı Yolunda hafriyat kamyonu yan yattı
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