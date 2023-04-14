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    • Yaşam
    • 15.04.2023 06:12
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    • 15.04.2023 06:32
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    Bursa'da motosikletlilerin kazası kamerada: 1 ölü

    Bursa'da 2 motosikletlinin çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle Serhat Erol isimli gencin kullandığı motosiklet, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Erol hayatını kaybederken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

    Motosikletlilerin kazası kamerada

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Serhat Erol (18), hayatını kaybetti.

    Kaza, saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Serhat Erol yönetimindeki 16 AAY 795 plakalı motosiklet, aynı yöne seyreden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı.

    30 METRE SÜRÜKLENDİ
    Çarpışmanın etkisiyle Erol'un kullandığı motosiklet, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kaza sonucu Serhat Erol, ağır yaralanırken kimliği henüz belirlenemeyen diğer motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

    İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serhat Erol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Erol'un ölüm haberinin alarak hastaneye gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

        KAZA ANI KAMERADA
        Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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