Bursa'da motosikletlilerin kazası kamerada: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Serhat Erol (18), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Serhat Erol yönetimindeki 16 AAY 795 plakalı motosiklet, aynı yöne seyreden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı.