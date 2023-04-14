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    • Yaşam
    • 14.04.2023 10:45
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    • 14.04.2023 10:45
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    Şanlıurfa'da kayıp iş insanı Kadir Önkol’un cansız bedeni kuyuda bulundu!

    Son dakika haberleri... Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 2 gündür haber alınamayan çırçır fabrikası sahibi Kadir Önkol’un, boş kuyuda cansız bedeni bulundu. Cinayete kurban gittiği üzerinde durulan Kadir Önkol'un ölümüyle ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Kayıp iş insanının cesedi bulundu!

    Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çırçır fabrikası sahibi Kadir Önkol'un cansız bedeni bulundu.

    2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU
    Suruç'ta, çırçır fabrikası sahibi Kadir Önkol'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatan ekipler, Önkol'a ait otomobili Kovalı Mahallesi yakınlarında terk edilmiş vaziyette buldu.

    KAN İZLERİNE RASTLANDI
    Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme araç üzerinde ve çevresinde üzeri toprak ile kapatılmış kan izlerine rastlandı. Ekipler kan izlerini takip ederek otomobilden 100 metre uzaklıktaki kuyuya ulaştı. Kuyuyu kontrol eden ekipler, Kadir Önkol'un cansız bedenine ulaştı.

    Kuyudan çıkartılan Önkol'un cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Cinayete kurban gittiği üzerinde durulan iş insanının ölümüyle ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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    Emlak Konut
    Haberler Yaşam Şanlıurfa'da kayıp iş insanı Kadir Önkol’un cansız bedeni kuyuda bulundu!
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