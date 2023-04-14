Adana Saimbeyli'de deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

Adana Saimbeyli'de 3.9 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;
"Büyüklük:3.9 (Ml) Yer:Saimbeyli (Adana) Tarih:2023-04-14 Saat:14:44:11 TSİ Enlem:37.918 N Boylam:36.201 E Derinlik:14.92 km"
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2023.04.14 14:44:10 37.8978 36.2728 5.0 -.- 3.4 3.4 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.14 14:34:25 38.5918 37.2417 12.5 -.- 1.7 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 14:15:21 38.0210 36.6342 1.9 -.- 2.3 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 14:10:33 38.2022 36.2403 5.1 -.- 1.3 -.- YAMANLI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.14 14:04:11 37.4812 36.6933 9.1 -.- 1.3 -.- BUYUKSIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 13:54:59 38.3840 37.3953 5.0 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 13:35:45 38.5408 37.2450 7.8 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.14 13:28:10 38.0873 36.3970 15.3 -.- 1.3 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel