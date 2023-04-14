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    • Yaşam
    • 14.04.2023 14:59
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    • 14.04.2023 15:00
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    Adana Saimbeyli'de deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

    Son dakika haberine göre Adana Saimbeyli'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.95 km olarak bildirildi. AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

    Adana Saimbeyli’de deprem!

    Adana Saimbeyli'de 3.9 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi.

    AFAD'dan depreme ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

    "Büyüklük:3.9 (Ml) Yer:Saimbeyli (Adana) Tarih:2023-04-14 Saat:14:44:11 TSİ Enlem:37.918 N Boylam:36.201 E Derinlik:14.92 km"

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

    2023.04.14 14:44:10 37.8978 36.2728 5.0 -.- 3.4 3.4 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

    2023.04.14 14:34:25 38.5918 37.2417 12.5 -.- 1.7 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.04.14 14:15:21 38.0210 36.6342 1.9 -.- 2.3 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.04.14 14:10:33 38.2022 36.2403 5.1 -.- 1.3 -.- YAMANLI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

    2023.04.14 14:04:11 37.4812 36.6933 9.1 -.- 1.3 -.- BUYUKSIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.04.14 13:54:59 38.3840 37.3953 5.0 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.04.14 13:35:45 38.5408 37.2450 7.8 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.04.14 13:28:10 38.0873 36.3970 15.3 -.- 1.3 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

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    Emlak Konut
    Haberler Yaşam Adana Saimbeyli'de deprem! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler
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